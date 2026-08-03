"To znači da u tom drugom prstenu na tristotinjak gospodarstava, ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da uvedu zaštitu, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti i tako izbjegnu uklanjanje svinja. Ovo je tim gospodarstvima zadnji poziv s kojim se možemo još suočiti i dati priliku kako ne bi stvorili nova žarišta. Tko ispunjava pravila, nastavlja raditi, tko ima malu nesukladnost, ima još jednu priliku da ju otkloni od 10 dana. Svinje se uklanjaju tek i nakon tog trenutka ako se i dalje ne usklade sa zakonom i biosigurnosti", poručio je Vlajčić.