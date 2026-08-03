Tragedija
U Mrežnici se utopio 65-godišnji muškarac
N1 Info
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03. kol. 2026. 10:11
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Jučer oko 15 sati u rijeci Mrežnici u naselju Mrežnički Brig u Dugoj Resi utopio se 65-godišnji muškarac.
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Na mjestu događaja proveden je očevid, a o događaju će nadležnom državnom odvjetništvu biti proslijeđeno izvješće, izvijestila je policija.
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