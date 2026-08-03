KRIZA U SCHENGENU
Obavještajci o masovnom ulasku migranata: Maroko nije organizirao prodor, ali ga nije ni spriječio
Masovni prodor desetaka tisuća migranata u Ceutu, u kojem je poginulo gotovo stotinu ljudi, nije bio unaprijed planirana operacija marokanskih vlasti, ali su one omogućile njegovo odvijanje i politički ga iskoristile, pokazuje analiza španjolske obavještajne službe.
Španjolska obavještajna služba zaključila je da marokanske vlasti nisu organizirale masovni ulazak desetaka tisuća migranata u Ceutu, u kojem se utopilo gotovo stotinu ljudi i koji je izazvao nemir u gradu. Međutim, nisu ni spriječile prolazak velike skupine ljudi. Analiza obavještajaca pokazala je da su marokanske vlasti dopustile prolaz migrantima te "politički iskoristile međunarodni odjek tog događaja". Španjolske vlasti, koje se već tjednima bore s velikim požarima, kriza je zatekla nespremne.
Iako se nagađalo da je riječ o unaprijed osmišljenom potezu Maroka, španjolski obavještajci zaključili su da nije riječ o makijavelističkom planu, nego o oportunističkoj odluci koja je, čini se, izmaknula kontroli i njezinim pokretačima, piše El Pais.
Masovni prodor potaknula je lažna vijest koja se proširila društvenim mrežama i aplikacijama za razmjenu poruka nakon nedavne presude Vrhovnog suda. Tom je presudom potvrđeno da se na migrante koji doplivaju do Ceute i Melille ne može primijeniti tzv. "vraćanje na granici", nego je potrebno provesti upravni postupak, kao i za one koji dolaze migrantskim čamcima.
Maroko ponovno u središtu pozornosti zbog migranata
U poruci koja je stigla do tisuća mladih Marokanaca tvrdilo se da će ih Španjolska primiti raširenih ruku te da neće biti vraćeni u Maroko.
Dok su marokanske vlasti 2021. poticale širenje iste dezinformacije, nakon čega je u Ceutu ušlo više od 10.000 ljudi, a 2024. takve glasine brzo zaustavile, ovoga puta nisu reagirale. Broj nezakonitih dolazaka morskim putem tijekom srpnja postupno je rastao, a prošlog četvrtka prerastao je u masovni prodor. Zbog obilježavanja državnog praznika nadzor granice s marokanske strane najprije je bio sveden na minimum, a potom je u potpunosti obustavljen.
Unatoč visokoj cijeni, Maroko je time ponovno uspio pitanje svojih teritorijalnih zahtjeva prema Ceuti i Melilli vratiti u središte pozornosti svjetskih medija i međunarodne politike. Snimke masovnog nezakonitog prelaska granice krajnja je desnica iskoristila za zaoštravanje retorike protiv imigracije i kritike navodne politike "otvorenih vrata" lijeve španjolske vlade.
Španjolski ministar: Nismo dobili upozorenje marokanskih obavještajaca
U pismu čelnicima europskih institucija španjolski premijer požalio se na, kako je naveo, "sebičan, polarizirajući i protuzakonit" odgovor pojedinih europskih država. Među njima je izdvojio Italiju, koja je najavila privremenu obustavu slobodnog kretanja sa Španjolskom, te Finsku i Dansku, koje su zaprijetile isključenjem Španjolske iz schengenskog prostora. Skupina od 22 države, među kojima je i Hrvatska, koje zagovaraju strožu kontrolu migracija, zatražila je sazivanje sastanka ministara unutarnjih poslova Europske unije, koji bi se trebao održati u utorak.
Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska u subotu je izjavio da španjolske obavještajne službe nisu upozorile na ono što se pripremalo s druge strane granice, čime je neizravno prozvao Nacionalni obavještajni centar (CNI). Njegova je izjava izazvala nezadovoljstvo u Ministarstvu obrane, koje nije željelo potvrditi ni demantirati ministrove tvrdnje, pozivajući se na povjerljivost obavještajnih izvješća.
Istodobno, jasno je da marokanske obavještajne službe nisu upozorile svoje španjolske kolege na migracijski val koji se organizirao putem društvenih mreža, iako nadziru njihov promet.
Na raspolaganje španjolskom Ministarstvu unutarnjih poslova stavljeno je oko 1.600 vojnika iz garnizona u Ceuti. Mornarica je ujedno poslala tri ophodna broda, jedan pučinski i dva obalna, koji su, među ostalim, postavili plutajuću barijeru na morskoj granici s Marokom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare