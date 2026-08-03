Obavještajci o masovnom ulasku migranata: Maroko nije organizirao prodor, ali ga nije ni spriječio

U pismu čelnicima europskih institucija španjolski premijer požalio se na, kako je naveo, "sebičan, polarizirajući i protuzakonit" odgovor pojedinih europskih država. Među njima je izdvojio Italiju, koja je najavila privremenu obustavu slobodnog kretanja sa Španjolskom, te Finsku i Dansku, koje su zaprijetile isključenjem Španjolske iz schengenskog prostora. Skupina od 22 države, među kojima je i Hrvatska, koje zagovaraju strožu kontrolu migracija, zatražila je sazivanje sastanka ministara unutarnjih poslova Europske unije, koji bi se trebao održati u utorak.