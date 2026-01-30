'Čudo' na njemačkim autocestama trebalo je trajati najmanje 10 godina, a sada se raspada

Nijemci su mislili da su izumili superasfalt koji smanjuje buku: Sada su u ozbiljnim problemima jer se raspada na autocesti.
Prije samo nekoliko godina, autocesta A94 od Münchena do Passaua potpuno je obnovljena. Naneseni su posebni asfalta za zvučnu izolaciju. Međutim, prije nekoliko tjedana u ti slojevi asfalta počeli su se raspadati, piše HAK.
Proširenje autoceste A94 od Münchena do Passaua godinama je bilo kontroverzno i na kraju je ostvareno samo uz mnoge uvjete kako bi se uzele u obzir primjedbe ekologa.
Putnici iz istočnog dijela Münchena, ali i putnici prema Austriji koriste novu rutu koja je otvorena 2019. godine. Jedan od zahtjeva ekologa bio je poseban premaz za zvučnu izolaciju pod nazivom DSH-V. Tankoslojni asfalt koji smanjuje buku debljine je samo 1,5 do dva centimetra i nanosi se na površinu ceste, odnosno na betonski kolnik. Međutim, prije nekoliko tjedana, taj je dio ceste A94 počeo pucati i to na duljini od 18 kilometara. Najedanput su se stvorile brojne rupe, piše Focus.de.
Radi se o problemima s materijalom ili obradom premaza, a dodatno ih je pogoršao mraz. Tanki sloj asfalte trebao je izdržati 10 do 12 godina, ali ništa od toga. Autobahn GmbH, tvrtka koja je odgovorna za izgradnju i upravljanje njemačkim autocestama, sada je izvršila pritisak na operatera autoceste, Isentalautobahn GmbH & Co. KG da objavi što se doista dogodilo i da što prije popravi asfalt. Čini se da voda prodire u najmanje pukotine, a zatim uzrokuje štetu u kombinaciji s mrazom i visokim temperaturnim fluktuacijama.
Zbog tankog sloja asfalta i betona ispod njega, zamjena bi trebala ići brzo, ali treba čekati toplije vrijeme.
