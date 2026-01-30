'Čudo' na njemačkim autocestama trebalo je trajati najmanje 10 godina, a sada se raspada

Radi se o problemima s materijalom ili obradom premaza, a dodatno ih je pogoršao mraz. Tanki sloj asfalte trebao je izdržati 10 do 12 godina, ali ništa od toga. Autobahn GmbH, tvrtka koja je odgovorna za izgradnju i upravljanje njemačkim autocestama, sada je izvršila pritisak na operatera autoceste, Isentalautobahn GmbH & Co. KG da objavi što se doista dogodilo i da što prije popravi asfalt. Čini se da voda prodire u najmanje pukotine, a zatim uzrokuje štetu u kombinaciji s mrazom i visokim temperaturnim fluktuacijama.