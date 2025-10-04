Danas se u Tursku vraća 36 državljana s flotile za Gazu

AFP / LLUIS GENE

Očekuje se da će se trideset i šest turskih državljana na brodovima iz Global Sumud Flotile, koju su zaplijenile izraelske snage, vratiti u Tursku posebnim letom u subotu poslijepodne, priopćilo je tursko ministarstvo vanjskih poslova.

Očekuje se da će na letu biti i državljani drugih zemalja, dodaje se. "Konačan broj još nije potvrđen", navodi se u priopćenju ministarstva.

Očekuje se da će zrakoplov, kojim upravlja Turkish Airlines, sletjeti u zračnu luku Istanbul negdje nakon 14.30 sati po lokalnom vremenu, priopćilo je ministarstvo. Također se radi na što bržem dovršetku postupaka za preostale turske građane, navodi se.

Međunarodna osuda Izraela nakon presretanja flotile

Izrael se u četvrtak suočio s međunarodnom osudom nakon što je njegova vojska presrela gotovo svih 40-ak brodova u flotili koja je prevozila pomoć Gazi i privela više od 450 stranih aktivista.

Globalna Sumud flotila sastojala se od više od 40 civilnih brodova na kojima se nalazilo oko 500 ljudi, među kojima su parlamentarci, odvjetnici i aktivisti, uključujući švedsku klimatsku aktivisticu Gretu Thunberg.

Cilj im je bio probiti izraelsku blokadu palestinske enklave i izgladnjelim stanovnicima dopremiti hranu i lijekove.

Prema izvješću Globalne inicijative za sigurnost hrane (IPC) objavljenom u kolovozu u Gazi više od pola milijuna ljudi gladuje.

UN je upozorio da je riječ o "nezamislivoj humanitarnoj krizi", a glavni tajnik Antonio Guterres situaciju opisao kao „živi pakao“ i "katastrofu uzrokovanu ljudskim djelovanjem".

Izraelsko presretanje flotile izazvalo je prosvjede u Ženevi, Zuerichu i Bernu, kao i u Italiji i Kolumbiji.

Ured UN-a za ljudska prava priopćio je da izraelsko presretanje brodova s humanitarnom pomoći koji su plovili prema Gazi u međunarodnim vodama proširuje njegovu nezakonitu blokadu pojasa.

"Kao okupacijska sila, Izrael mora osigurati hranu i medicinske zalihe za stanovništvo u najvećoj mogućoj mjeri raspoloživim sredstvima ili pristati na, i olakšati, nepristrane programe humanitarne pomoći, isporučene brzo i bez prepreka", rekao je glasnogovornik Thameen Al-Kheetan u e-poruci Reutersu.

Također je pozvao Izrael da poštuje prava pritvorenika, uključujući pravo na osporavanje zakonitosti njihova pritvora.

Izrael je 2010. ubio turske aktiviste u humanitarnoj flotili za Gazu

Flotila, koja je isplovila krajem kolovoza, označila je najnoviji pokušaj aktivista da probiju izraelsku pomorsku blokadu Gaze gdje Izrael vodi ofenzivu od napada Hamasa u listopadu 2023.

Izraelski dužnosnici više su puta osudili misiju kao trik. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da je flotila prethodno upozorena da se približava aktivnoj borbenoj zoni i krši "zakonitu pomorsku blokadu" te je zatražilo od organizatora da promijene smjer.

Godine 2010. izraelski komandosi napali su brod Mavi Marmara koji je vodio flotilu pomoći prema Gazi i ubili su 10 turskih aktivista.