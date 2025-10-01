ilegalno presretanje
VIDEO / Trenutak u kojem je presretnuta flotila, brodovi i dalje plove: Javila se i jedina Hrvatica
Najmanje 20 izraelskih brodova okružilo je flotilu u srijedu iza 19 sati, javljaju aktivisti. Izraelsko presretanje počelo je ubrzo nakon toga. Na Global Sumud Flotilise uz Gretu Thunberg nalaze članovi Europskog parlamenta, bivša gradonačelnica Barcelona, ali i unuk Nelsona Mandele
Izraelske snage su ukrcale najmanje dva broda propalestinske flotile otprilike 120 kilometara od obale Gaze, dok su pokušavale probiti pomorsku blokadu ratom razorenog teritorija i donijeti pomoć.
Napad je započeo oko 20 sati s vodećim brodom flotile, Almom, čiju su posadu pritvorili izraelski vojnici. Među onima na brodu Alma bila je i ekološka i mirovna aktivistica Greta Thunberg, izvijestio je Guardian.
U video poruci objavljenoj na Instagramu neposredno prije presretanja, Thunberg je rekla: „Zovem se Greta Thunberg. Na brodu sam Alma. Izrael će nas presresti.“
Kako je vidljivo na stranici koja prati flotilu u stvarnom vremenu, najmanje tri od četrdesetak brodova je presretnuto - Sirius, Adara i Alma.
Kažu da se vojno osoblje ukrcalo na brodove koji su bili nadomak Gaze.
Kako javljaju, četvrti brod, Dara, također je presretnut.
Activists on the Global Sumud Flotilla shared video they said showed Israeli vessels approaching to intercept before reaching Gaza, an act deemed illegal in international waters. pic.twitter.com/c6AS5du0sC— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 1, 2025
Prijenos uživo Globalne Sumud flotile i dalje je aktivan za neke od brodova.
Nešto iza 20 sati, Izraelska mornarica počela je presretanje brodova flotile pomoći za Gazu, rekli su aktivisti na brodu agenciji AP.
Kako ističu, radi se o kršenju međunarodnog prava jer je njihova uloga prije svega - humanitarna, a plovidba se odvija međunarodnim vodama.
Here’s the moment Israel intercepted the Flotilla boat Adara, captured by journalist Kieran Andrieu@novaramedia pic.twitter.com/vOZ5gWTmQk— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025
Prije nekoliko minuta, nekoliko članova posade objavilo je videozapise na društvenim mrežama u kojima tvrde da se izraelski ratni brodovi približavaju - naređujući im da isključe motore.
Illegal interception happening now...!! pic.twitter.com/2Yg9ec07xv— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da se obratilo flotili i "zamolilo ih da promijene kurs".
History will side with the flotilla. pic.twitter.com/UlpwWTLexn— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 1, 2025
"Svijet promatra"
U dugom obraćanju, glasnogovornik flotile koji se predstavlja kao Thiago kritizira izraelsku mornaricu zbog rata u Gazi i tvrdi da postupa nezakonito zaustavljajući ih.
„Međunarodno pravo vam ne dopušta da nas zaustavite, stoga ne udovoljavamo vašem zahtjevu“, kaže, a prenosi Sky.
U izjavi podijeljenoj na društvenim mrežama uz video, flotila je optužila Izrael da ih pokušava zastrašiti i rekla: „Svijet promatra, a oni koji su iza neprijateljskih postupaka - bit će odgovorni.“
Israel Issues Threats— Nicole Jenes (@NicoleJenes1) October 1, 2025
Thiago Affirms: Our Mission Is Peaceful and Protected by Law
The Israeli occupation government attempted to intimidate our flotilla over radio, threatening to stop and confiscate our vessels if we continued toward Gaza.
Thiago responded firmly: we are a… pic.twitter.com/FUumn7ZHp8
U flotili i pravnica Morana Mijatović
Zagrepčanka Morana Mijatović, jedina Hrvatica u flotili i kapetanica broda Shireen, za 24sata je rekla da izraelski brodovi 'ruše' komunikaciju na brodovima flotile i prekidaju veze.
'Normalno da je strah prisutan, svi smo mi ljudi. Oprostite moram ići, zaista moram ići', rekla je u kratkom telefonskom razgovoru za ovaj medij.
