Plenković pohvalio Trumpa. "Oslobađanje talaca i mir u Gazi konačno su nadohvat ruke"

Taj islamistički sunitski pokret, koji se nalazi na popisu terorističkih organizacija u EU-u, SAD-u te brojnim drugim zemljama, uključujući i arapske, poručio je da pristaje na oslobađanje taoca, živih i mrtvih, prema formuli za razmjenu sadržanoj u prijedlogu predsjednika Trumpa, uz potrebne uvjete na terenu za provedbu razmjene.

