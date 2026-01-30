Danska pooštrava mjere deportacije za strance: Znamo da djeluje "nekonvencionalno"

Premijerka Mette Frederiksen priznala je da vlada djeluje „nekonvencionalno“ jer u slučajevima deportacije ne čeka sudske odluke.
Danska vlada u petak je najavila reformu deportacija kojom bi se protjerivali strani državljani koji su osuđeni na najmanje godinu dana zatvora zbog teških kaznenih djela, poput teškog tjelesnog ozljeđivanja i silovanja, prenosi Euronews.
Nove mjere, koje bi trebale stupiti na snagu 1. svibnja (ako budu odobrene), uključuju i pojačane kontrole stranaca bez zakonitog boravka te uvođenje nove elektroničke narukvice za one koji se ne pridržavaju obveze redovitog javljanja vlastima.
Premijerka Mette Frederiksen izjavila je da njezina centrističko-desna koalicijska vlada djeluje „nekonvencionalno“ te da mijenja zakonodavstvo umjesto da čeka odluke Europskog suda za ljudska prava u slučajevima deportacije.
U svibnju prošle godine Frederiksen i talijanska premijerka Giorgia Meloni, zajedno s još devet europskih čelnika, potpisale su otvoreno pismo u kojem pozivaju na novo tumačenje Europske konvencije o ljudskim pravima.
„Budući da većina zemalja koje stoje iza Konvencije dijeli želju Danske da se promijeni njezino tumačenje, sada dodatno pooštravamo mjere“, rekla je Frederiksen na konferenciji za novinare. „Kada su međunarodna pravila pisana, mislim da nitko nije mogao zamisliti da bi netko pobjegao s Bliskog istoka, došao u najbolju zemlju na svijetu i počeo silovati djevojke i žene“, dodala je.
Prema važećim danskim propisima, protjerivanje nije automatsko. Ipak, prema podacima Ministarstva za imigraciju, oko 70 % stranih državljana osuđenih na zatvorsku kaznu od jedne godine ili više je protjerano. Ministar Rasmus Stoklund izjavio je da tijekom posljednjih pet godina 315 takvih osuđenika nije protjerano.
Frederiksenina vlada od dolaska na vlast 2019. godine provodi politiku „nulte stope izbjeglica“. Prošle godine zabilježen je povijesno nizak broj odobrenih zahtjeva za azil u toj skandinavskoj zemlji.
Prema podacima vlade, do kraja studenoga odobreno je 839 zahtjeva. Bio je to tek četvrti put od 1983. da je prihvaćeno manje od 1.000 zahtjeva.
Danska najava dolazi u trenutku kada je Europska unija predstavila novu petogodišnju strategiju o migracijama. Unija želi ojačati partnerstva s trećim zemljama kako bi se osigurao povratak njihovih državljana i smanjile nezakonite migracije u Europu.
