Što je 'trgovinska bazuka' i kako se sprovodi?

Donald Trump zaprijetio je da će uvesti dodatne carine od 10 posto od 1. veljače za osam europskih zemalja, od kojih su njih šest članice EU-a. Riječ je o zemljama koje su poslale svoje vojnike na vojnu vježbu na Grenland, arktički otok u sastavu Kraljevine Danske koji Trump nastoji preuzeti pod svaku cijenu. Carine bi se od 1. lipnja povećale na 25 posto i bile bi na snazi sve dok SAD ne dobije Grenland, najavio je Trump.