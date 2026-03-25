Mette Frederiksen

Danska premijerka podnijela ostavku vlade nakon lošeg izbornog rezultata

Hina
25. ožu. 2026. 11:32
Mette Frederiksen
Danska premijerka Mette Frederiksen predala je kralju ostavku svoje vlade u srijedu nakon što je njezina trostranačka koalicija pretrpjela veliki poraz na parlamentarnim izborima, priopćila je kraljevska palača.

Stranke su spremne pokrenuti potencijalno teške i duge pregovore kako bi utvrdile hoće li sljedeću vladu formirati Mette Frederiksen ili neki drugi stranački čelnik.

Na vlasti od 2019., ⁠48-godišnja Frederiksen je u kampanji uvjeravala birače da će njezine dokazane liderske sposobnosti pomoći da se država nosi sa složenim odnosima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i europskim odgovorom na rat u Ukrajini. 

No, u utorak se suočila s malom izlaznošću i lijevih i desnih birača kojima je najveća briga inflacija, kažu promatrači. Njezini socijaldemokrati, arhitekti desetljetne države blagostanja, osvajaju 38 mjesta u parlamentu Folketingu, u usporedbi s 50 prije četiri godine.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

