Danska premijerka: Pozivam Sjedinjene Države da prestanu s prijetnjama

Danska premijerka Mette Frederiksen pozvala je u nedjelju Donalda Trumpa da prestane prijetiti preuzimanjem Grenlanda, nakon što je američki predsjednik u intervjuu za časopis Atlantic ponovio svoju želju za tim.
Oglas
"Apsolutno nema smisla govoriti o tome da SAD treba preuzeti Grenland. SAD nema pravo anektirati bilo koju od tri zemlje u Kraljevini Danskoj", poručila je Frederiksen u priopćenju poslanom e-poštom.
Trump je više puta spomenuo mogućnost pripajanja Grenlanda SAD-u, a kao razlog je navodio njegov strateški položaj i mineralno bogatstvo.
Frederiksen je rekla da je Danska, "a time i Grenland", članica NATO-a i da je pokrivena sigurnosnim jamstvom Saveza. Danska već ima obrambeni sporazum sa SAD-om koji osigurava pristup Grenlandu, rekla je Frederiksen, i Danska je povećala svoja ulaganja u sigurnost u arktičkoj regiji.
"Stoga snažno pozivam Sjedinjene Države da prestanu s prijetnjama protiv povijesno bliskog saveznika i protiv druge zemlje i drugog naroda, koji su vrlo jasno rekli da nisu na prodaju", rekla je danska premijerka.
Frederiksen se oglasila nakon što je Katie Miller, supruga Trumpovog savjetnika Stephena Millera, tvitala kartu Grenlanda u bojama američke zastave uz opis "USKORO".
Ranije je danski veleposlanik u SAD-u odgovorio na objavu Miller, desničarske podcasterice i bivše Trumpove savjetnice tijekom njegova prvog mandata, "prijateljskim podsjetnikom" da su dvije zemlje saveznice i poručio da Danska očekuje da se poštuje njezin teritorijalni integritet.
Ova razmjena uslijedila je nakon što je SAD u subotu izveo veliku vojnu operaciju protiv Venezuele, zarobio predsjednika Nicolasa Madura i njegovu suprugu te ih prevezao u New York.
Trump je u intervjuu za Atlanticrekao da bi i druge zemlje mogle biti predmet američke intervencije. "Apsolutno nam je potreban Grenland", rekao je američki predsjednik o otoku koji je dio Danske, članice NATO-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas