ODVJETNIK NEW YORK TIMESA
David McCraw: Teže je nego ikada, ali u SAD-u još uvijek vjerujemo u sudove, institucije i Prvi amandman
U srcu talijanske Umbrije, na prestižnom International Journalism Festivalu, jedna od najtraženijih figura nije bio političar ni aktivist, već čovjek koji već dva desetljeća osigurava da najosjetljivije priče New York Timesa ugledaju svjetlo dana. David McCraw nije tipičan odvjetnik. Njegov posao nije da novinarima kaže "ne" kako bi zaštitio korporaciju, već da pronađe pravni put kako bi se istina objavila – čak i kada su s druge strane najmoćniji ljudi svijeta, poput Donalda Trumpa ili tehnoloških giganata. Evo što za N1 kaže o uvjetima u kojima danas rade novinari u SAD-u.
Praktički se cijelu vječnost bavite se pravnim pitanjima vezanim uz novinare i medijima u SAD-u. Kakav je osjećaj raditi to sada u usporedbi s prethodnim desetljećima?
"Mislim da je puno teže. Puno teže. Dijelom je to zbog promjena u načinu na koji se rade vijesti. Nekoć je to bilo u novinama, a sada imamo videozapise, audio, podcaste. I očito je postalo mnogo izazovnije jer su mediji pod napadom u SAD-u."
Što je najveći problem? Što je najveća prijetnja za medije, gledano iz pravne perspektive, u SAD-u?
"Mislim da je to pokušaj vlasti da ograniči pristup novinara događajima i mjestima na kojima se dogodila vijest. Svjedočili smo tomu kada je predsjednik pokušao spriječiti Associated Press da uđe u Bijelu kuću jer mu se ne sviđa što govore o Meksičkom zaljevu, a ne Američkom zaljevu. Sudimo se s Pentagonom jer su uveli pravila kakva nikada prije nismo vidjeli, pokušavaju ograničiti kada novinari mogu razgovarati s pripadnicima vojske. Ljudi to rade godinama i trebali bi moći nastaviti."
Mislite li da su sudovi i institucije i dalje nešto na što se možemo osloniti ili se bojite da stvari i u tom pogledu izmiču kontroli?
"I dalje imam puno povjerenja u sudove. Svjedočimo tomu da suci, bilo da su lijevo ili desno orijentirani, primjenjuju zakon onako kako je napisan. Činjenica je da su mnogi konzervativni suci libertarijanci i vjeruju u slobodu govora. Možda se ne slažu s nekim drugim stvarima koje se događaju u Americi i podržavaju konzervativnu agendu, ali kada je riječ o medijima, vidimo da su vrlo otvoreni za to da nam trebaju slobodni mediji u Americi."
U Hrvatskoj i Europi SLAPP tužbe važno su pitanje. Je li to problem i u Sjedinjenim Državama?
"Jest. Neke su savezne države donijele zakon protiv SLAPP tužbi, uključujući New York. Ne postoji takav zakon na saveznoj razini, ali pojavljuju se na razini saveznih država."
Je li se teško boriti protiv SLAPP tužbi u SAD-u, posebno u državama gdje nema zakona protiv njih?
"Mediji se većinom uspješno bore protiv njih, ali to uvelike ovisi o tome imaju li financijske resurse za odvjetnike. Dobro je to što se mogu nadoknaditi troškovi ako medijska organizacija pobijedi, ali ipak se moraju braniti na sudu. Za neke medijske organizacije to je neizvedivo."
U Hrvatskoj imamo vrlo specifičan slučaj gdje su često suci ili državni odvjetnik ili netko na toj razini pokretači SLAPP tužbi. Događa li se takva praksa i u SAD-u?
"Nema puno takvih slučajeva od strane sudaca, no to nije nečuveno i zakon im to dopušta. Ali ljudi na vlasti moraju upamtiti, ne znam ništa u tužbama u Hrvatskoj, da su uz njihov posao vezane određene žrtve. To može značiti da moraju trpjeti kritiku i nepovoljan medijski prikaz. Kao privatne osobe mogli bi nešto poduzeti, ali s obzirom na njihov položaj, možda bi trebali odustati od takvih tužbi."
Dugo ste povezani s New York Timesom. Koje biste predmete istaknuli kao izuzetno važne za novinarstvo i pravnu praksu u SAD-u kada je riječ o New York Timesu?
"Prije nekoliko desetljeća New York Times bio je uključen u ono što smatram dvama najvažnijim predmetima. Prvi je bio Times protiv Sullivana, u kojem je Vrhovni sud odlučio da javni dužnosnici moraju zadovoljiti viši standard prije nego što mogu podići tužbu za klevetu. To je bio problem jer su ljudi koristili tužbe za klevetu kao oružje za ušutkavanje medija. Protiv New York Timesa podnesena je tužba, a Vrhovni sud je postavio pravila tako da javnim dužnosnicima bude mnogo teže pokretati takve tužbe. Drugi veliki slučaj bio je Pentagon Papers, kada smo dobili tajne državne dokumente. Ti dokumenti pokazivali su da američke vlasti lažu javnosti o tome kako se vodi rat u Vijetnamu, a Vrhovni je sud rekao da nas vlasti ne mogu spriječiti da ih objavimo, iako su bili tajni."
Jeste li u to doba mogli zamisliti da će SAD za dva ili tri desetljeća biti tamo gdje su danas?
"Ne, nisam to očekivao. Zapravo, u knjizi koju sam pisao 2018. i 2019. rekao sam da sam podcijenio koliko će Trumpova vlada biti neprijateljski nastrojena. To je bilo u njegovu prvom mandatu, a danas je neprijateljstvo mnogo veće. Smatram duboko uznemirujućim što se dovoljno ne cijeni vrijednost slobode medija. Nitko nas ne mora voljeti i sasvim je u redu kritizirati naš rad, ali moramo se složiti da je sloboda medija važna i potrebna demokraciji."
Radili ste i na projektima u nekim europskim zemljama vezanima uz zakon, demokraciju i slobodu medija. Mislim da je jedan bio u Crnoj Gori. Gledano iz naše perspektive, uvijek smo gledali na SAD, UK i Zapad općenito kao na standard kojem težimo. Pritisak je bio velik s novim demokracijama itd. Ali kao što sam rekao, i ondje ste radili na nekim projektima. S obzirom na uvjete u tim zemljama tada, može li se danas nešto naučiti i primijeniti to iskustvo u SAD-u?
"U pamćenje mi se urezao razgovor s jednim urednikom u Crnoj Gori. Pitao me koliko imamo otvorenih tužbi za klevetu. Rekao sam da ih imamo četiri ili pet, ne previše. A on mi je pokazao tablicu s tužbama koje su pokrenuli moćni ljudi na vlasti i iz biznisa. Na temelju toga sam zaključio dvije stvari: važna je otpornost novinara koji nastavljaju unatoč pritiscima te sudovi koji mogu nepristrano odlučivati i napraviti razliku u takvim slučajevima."
Gdje vidite budućnost SAD-a u pogledu sudova i pravnog okvira uz političke pritiske?
"Mislim da će Prvi amandman izdržati. Bit će izazvan na mnogo načina i bit će više politički teških slučajeva, ali vjerujem da će suci postupiti ispravno i razumjeti važnost slobodnih medija za demokraciju. Prijetnje koje nemaju utemeljenje u vjerodostojnoj pravnoj teoriji potkopavaju demokraciju i pokušavaju ušutkati medije."
A koliko će nove tehnologije poput umjetne inteligencije, algoritama i društvenih mreža biti izazov za novinarstvo iz pravne perspektive?
"To će se odvijati na više razina. UI će svakako pomoći novinarima u prikupljanju i analizi informacija, ali će i povećati razinu nadzora koji će provoditi kompanije i vlasti. Tužili smo tri UI kompanije jer smatramo da nije zakonito uzeti naš sadržaj za treniranje umjetne inteligencije bez naknade. Mislimo da je vrlo važno da autori koji su uložili vrijeme i resurse u stvaranje priča, video sadržaja i svega ostalog za to budu i plaćeni. Ako UI kompanije zarađuju na svojim sustavima, trebale bi plaćati za sadržaj koji koriste."
Jeste li optimistični u vezi ishoda iz perspektive New York Timesa?
"Jesam. Kada smo prvi put pokrenuli tužbu, ljudi su pitali zašto pokušavamo zaustaviti budućnost. Ali nismo to činili, svjesni smo vrijednosti umjetne inteligencije, ali smatramo da oni koji stvaraju sadržaj trebaju biti plaćeni, i to pošteno. S vremenom su ljudi počeli shvaćati da je pogrešno koristiti sadržaj bez naknade. U sklopu velike nagodbe između Anthropica i autora publicističkih knjiga pristali su platiti 1,5 milijardi dolara, čime su priznali da je sadržaj bio neovlašteno korišten."
