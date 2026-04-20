David McCraw: Teže je nego ikada, ali u SAD-u još uvijek vjerujemo u sudove, institucije i Prvi amandman

"Prije nekoliko desetljeća New York Times bio je uključen u ono što smatram dvama najvažnijim predmetima. Prvi je bio Times protiv Sullivana, u kojem je Vrhovni sud odlučio da javni dužnosnici moraju zadovoljiti viši standard prije nego što mogu podići tužbu za klevetu. To je bio problem jer su ljudi koristili tužbe za klevetu kao oružje za ušutkavanje medija. Protiv New York Timesa podnesena je tužba, a Vrhovni sud je postavio pravila tako da javnim dužnosnicima bude mnogo teže pokretati takve tužbe. Drugi veliki slučaj bio je Pentagon Papers, kada smo dobili tajne državne dokumente. Ti dokumenti pokazivali su da američke vlasti lažu javnosti o tome kako se vodi rat u Vijetnamu, a Vrhovni je sud rekao da nas vlasti ne mogu spriječiti da ih objavimo, iako su bili tajni."