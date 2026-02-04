Oglas

CNN-ova kaitlan collins

VIDEO / Trump podivljao na pitanje o Epsteinu: "Ti si najgora novinarka!"

N1 Info
04. velj. 2026. 13:36
Donald Trump
ALEX WONG / Getty Images via AFP

Pitanje koje je CNN-ova Kaitlan Collins postavila Donaldu Trumpu o nedavno objavljenim, snažno redigiranim Epsteinovim spisima izazvalo je snažnu reakciju POTUS-a.

Razjareni Trump je ponovno vrijeđao CNN-ovu novinarku koja ga je pitala o milijunima stranica dokumenata i reakcijama žrtava Epsteina, prenosi Deadline.

„Vi ste najgora novinarka“, rekao je Trump u Ovalnom uredu CNN-ovoj glavnoj dopisnici iz Bijele kuće. „Nije ni čudo da CNN nema gledanost, zbog ljudi poput vas.“

Trump je nastavio: „Znate, ona je mlada žena. Mislim da vas nikad nisam vidio da se smiješite. Poznajem vas već 10 godina. Mislim da nikad nisam vidio osmijeh na vašem licu. Znate zašto? Znate zašto se ne smiješite? Zato što znate da ne govorite istinu i zato što ste vi — vi ste vrlo nepoštena organizacija i trebali biste se sramiti.“

Prije nego što je Collins uspjela postaviti još jedno pitanje o Epsteinovim žrtvama i članovima administracije koji se spominju u sporadično redigiranim dokumentima, Trump je prešao na pitanje drugog novinara. Ubrzo nakon toga, dok su novinare pomoćnici Bijele kuće užurbano izvodili iz prostorije, moglo se čuti kako se Trump i dalje žali na Collins.

Teme
Epsteinovi dokumenti Kaitlan Collins donald trump jeffrey epstein

