Deseci tisuća Filipinaca na ulicama, prosvjeduju protiv korupcije: "Ljuti na lopove"

Deseci tisuća Filipinaca izašli su na ulice širom Filipina u nedjelju da izraze ogorčenost zbog navodne korupcije u namještenim i nekvalitetnim vladinim projektima kontrole poplava vrijednima milijarde dolara.
U Manili su prosvjedi održani u parku Luneta i kod Spomenika narodne moći EDSA, koji obilježava masovni ustanak kojim je svrgnut pokojni otac aktualnog predsjednika Ferdinanda Marcosa Jr.
Ferdinand Marcos svrgnut je 1986. zbog masovne korupcije i kršenja ljudskih prava.
Prosvjedi u Manili - kojima je, prema riječima organizatora, prisustvovalo otprilike 130.000 ljudi - dosad su najveći prosvjedi na Filipinima, a održani su zbog skandala koji je izbio otkako je Marcos Jr. u srpnju naredio istragu spornih projekata, javlja dpa.
Ranije ovog mjeseca, vlasnici građevinske tvrtke optužili su gotovo 30 zastupnika te dužnosnika Odjela za javne radove i autoceste (DPWH) za primanje isplata u gotovini. Financijski gubici procjenjuju se na 118,5 milijardi pesosa (1,75 milijardi eura) između 2023. i 2025., prema podacima filipinskog ministarstva financija. Greenpeace sugerira puno veću brojku, bližu 15,3 milijarde eura, piše AFP.
Neki od prosvjednika u parku Luneta, kojih se procjenjuje na 80.000, zaputili su se prema predsjedničkoj palači Malacañang, ali ih je zaustavila policija koja im je blokirala put dugim kamionom.
Skupina mladih prosvjednika lica prekrivenih maskama počela je bacati kamenje na redove policajaca i zapalila gume kamiona vičući: "Za državu!“
U sukobu je ozlijeđeno nekoliko ljudi, među kojima su policajci, prosvjednici i novinari. Prema policiji, uhićeno je najmanje 12 prosvjednika, od kojih su mnogi bili maskirani.
"Mnogi su ljuti, a ja sam ovdje s obitelji i prijateljima kako bih pokazao da smo među onima koji su ljuti na lopove“, rekao je Raymond Mendros, koji je bio s obitelji i prijateljima na skupu u parku Luneta.
"Stvarno je frustrirajuće", dodao je. „S količinom novca dodijeljenom za ove projekte, ne bi trebalo biti više poplava, ali još uvijek ih ima!“, rekao je.
