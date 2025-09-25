Farnesina
Pismo 500 talijanskih zaposlenika vlastitom ministru: "Duboka nelagoda zbog Gaze, vlada neka djeluje"
Zaposlenici upozoravaju na rizik da se Italija izloži suodgovornosti u „genocidu u tijeku” te da se naruši međunarodna vjerodostojnost zemlje. Među zahtjevima su priznanje države Palestine, ciljane sankcije i obustava suradnje s entitetima uključenima u okupaciju na Zapadnoj obali.
Na dosadašnje prosvjede za novi angažman vlade u vezi sa situacijom u Pojasu Gaze nadovezuje se i pismo petsto zaposlenika Farnesine (Talijansko ministarstvo vanjskih poslova), koji su od ministra vanjskih poslova Antonija Tajanija zatražili da djeluje na međunarodnoj razini s „snažnim političkim usmjerenjem” koje će uvažiti Ustav, međunarodne obveze i etiku javne službe.
U pismu, u koje je imao uvid list Domani, zaposlenici izražavaju „duboku etičku i profesionalnu nelagodu” jer moraju osiguravati, makar i neizravno, zadatke i funkcije povezane s aktivnostima u kojima sudjeluju izraelske vlasti ili entiteti.
Kako bi poduprli svoj apel, navode: kvalifikaciju događaja kao genocida od strane Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda; činjenicu da je 2024. godine Međunarodni sud u Haagu proglasio nezakonitom izraelsku prisutnost na okupiranim palestinskim teritorijima; te pismo koje je već potpisalo četrdesetak veleposlanika u mirovini u Italiji, kao i zahtjev 209 bivših diplomata EU-a za promjenom pristupa.
Prema potpisnicima, vladina neaktivnost na ovom pitanju narušava međunarodnu vjerodostojnost Italije: inertnost bi zemlju mogla izložiti riziku da bude suučesnik u „genocidu u tijeku”. U trenutku slanja pismo je potpisalo 430 zaposlenika, a u međuvremenu je broj dosegao gotovo 500.
Zahtjevi
Zaposlenici Farnesine traže prije svega priznanje države Palestine i suspenziju sporazuma o pridruživanju Italija–Izrael, kao i ciljane sankcije protiv pojedinih članova vlade te pokretanje građanskih i kaznenih postupaka protiv osoba i entiteta uključenih u zločine. Potpisnici također traže da se Tel Avivu uputi službena zabrana intervencije protiv inicijativa poput Global Sumud Flotilla.
Također se traži isključenje s tržišta i javnih natječaja gospodarskih subjekata iz Izraela povezanih s politikama okupacije i uvođenje gospodarskih reparacijskih mjera, poput izvanrednog poreza na profite ostvarene okupacijom.
Na popisu prijedloga su i mjere koje se odnose na tranzit i isporuku oružja, podrška postupku Međunarodnog kaznenog suda protiv Benjamina Netanyahua, kao i dodatni napor za evakuaciju Palestinaca iz Gaze koji žele doći u Italiju radi studija. Zaposlenici Farnesine traže zatim i da se izvrši pritisak na međunarodne sportske organizacije kako bi se državu Izrael isključilo iz sudjelovanja u međunarodnim sportskim natjecanjima.
Također, zahtijeva se zaštita Francesce Albanese (posebne izvjestiteljice UN-a za okupirane palestinske teritorije), kao i povećanje financiranja za sigurne humanitarne kanale te suspencija ili sprječavanje trgovinskih i investicijskih odnosa s javnim i privatnim subjektima uključenima u okupaciju.
U nastavku citiramo pismo u cijelosti:
„Ministre, molimo Vas da nas ne učinite suučesnicima u masakru koji je u tijeku. Italija više ne može zadržati pasivan stav”
O „masakru koji je u tijeku” na Bliskom istoku „Italija više ne može” zadržati „pasivan stav a da ne ugrozi dosljednost vlastitog djelovanja u vanjskoj politici s međunarodnim pravom i načelima našeg Ustava”. To se navodi u pismu ministru vanjskih poslova Antoniju Tajaniju koje je potpisalo više od 500 službenika i zaposlenika Farnesine, stalnih i ugovornih, iz svih profila.
Potpisnici, stoji dalje u pismu, smatraju „dužnošću” predstaviti šefu Farnesine „duboku etičku i profesionalnu nelagodu koja proizlazi iz potrebe da osiguramo, makar i neizravno, zadatke i funkcije povezane s aktivnostima u kojima sudjeluju izraelske vlasti ili entiteti izravno uključeni u istrebljenje palestinskog civilnog stanovništva. Takvi zadaci, iako se obavljaju s disciplinom i čašću, čine se u suprotnosti s našim načelima i s obvezama zaštite međunarodnog humanitarnog prava, riskirajući da se pretvore, u stvarnosti, u oblik sudjelovanja ili odobravanja, a time i u suučesništvo, u masakru koji je u tijeku. Zbog toga smatramo nužnim političko usmjerenje koje će omogućiti Upravi i njezinim zaposlenicima da djeluju u potpunoj dosljednosti s Ustavom, međunarodnim obvezama države i etikom javne službe.”
Iz tih razloga potpisnici traže da MAECI (talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje) „predloži, a vlada hitno usvoji”:
- suspenciju Sporazuma o pridruživanju EU–Izrael,
- priznanje države Palestine, u skladu s inicijativama koje su već poduzele druge europske zemlje,
- službenu zabranu izraelskoj vladi da poduzima ofenzivne akcije protiv posada Global Sumud Flotilla,
- podršku ciljanim sankcijama protiv predstavnika izraelske vlade odgovornih za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti,
- aktiviranje talijanskih institucija radi zaštite naše državljanke Francesce Albanese, posebne izvjestiteljice UN-a za okupirane palestinske teritorije, koju su nedavno pogodile američke sankcije,
- zaustavljanje izvoza, tranzita i posredovanja u isporuci oružja i dijelova oružja s odredištem u Izraelu,
- punu podršku radu Međunarodnog kaznenog suda, s posebnim naglaskom na nalog za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta.
„Poštovani Ministre – nastavljaju potpisnici, čiji se broj, prema dostupnim informacijama, stalno povećava – premda priznajemo napore poduzete da se olakša položaj stanovništva Gaze, poput evakuacija koje je organizirala Krizna jedinica i operacije Food for Gaza, međunarodna vjerodostojnost Italije, učinkovitost njezinih pravnih obveza i dosljednost naše vanjske politike zahtijevaju jasan i odlučan stav. Inercija, ili puka retorika bez konkretnih djela, izlaže nas riziku suučesništva u ozbiljnim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava i u genocidu koji je u tijeku.”
„Kao zaposlenici Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje, te kao građanke i građani Talijanske Republike, hitno Vas molimo da nas ne učinite suučesnicima”, zaključuje se u pismu.
