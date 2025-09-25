Pismo 500 talijanskih zaposlenika vlastitom ministru: "Duboka nelagoda zbog Gaze, vlada neka djeluje"

Potpisnici, stoji dalje u pismu, smatraju „dužnošću” predstaviti šefu Farnesine „duboku etičku i profesionalnu nelagodu koja proizlazi iz potrebe da osiguramo, makar i neizravno, zadatke i funkcije povezane s aktivnostima u kojima sudjeluju izraelske vlasti ili entiteti izravno uključeni u istrebljenje palestinskog civilnog stanovništva. Takvi zadaci, iako se obavljaju s disciplinom i čašću, čine se u suprotnosti s našim načelima i s obvezama zaštite međunarodnog humanitarnog prava, riskirajući da se pretvore, u stvarnosti, u oblik sudjelovanja ili odobravanja, a time i u suučesništvo, u masakru koji je u tijeku. Zbog toga smatramo nužnim političko usmjerenje koje će omogućiti Upravi i njezinim zaposlenicima da djeluju u potpunoj dosljednosti s Ustavom, međunarodnim obvezama države i etikom javne službe.”