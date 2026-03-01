18 mrtvih civila
Detalji američko-izraelskog udara na sportsku dvoranu: "Kaos i neprekidni vriskovi"
Deseci tinejdžerica pohađali su redovite treninge odbojke, košarke i gimnastike u glavnoj sportskoj dvorani u Lamerdu, gradu blizu perzijske obale, kada je u subotu u 17 sati projektil pogodio zgradu.
Dodatni napadi pogodili su dva obližnja stambena područja i dvoranu uz školu, dok su SAD i Izrael prvoga dana onoga što je predsjednik Donald Trump proglasio ratom za promjenu režima gađali ciljeve diljem Irana. Prema lokalnim dužnosnicima na koje se pozivaju iranski državni mediji, napadi na Lamerd usmrtili su najmanje 18 civila, a deseci su ranjeni.
„U roku od nekoliko sekundi nakon udara projektila prozori su se rasprsnuli u tisuće krhotina. Sportska oprema, lopte, stolovi i pregrade letjeli su zrakom. Crni dim ispunio je prostor. Miris baruta gotovo je onemogućavao disanje. Vriska je započela odmah, isprepletena sa zvukom urušavanja i betona koji je padao sa stropa“, rekao je za Drop Site News Mohammed Saed Khorshedy, 29-godišnji zaposlenik dvorane koji je svjedočio napadu.
Objekt se nalazi na rubu Lamerda, mirnog grada u pokrajini Fars, u blizini planinskog lanca Zagros, koji krajoliku daje neravan i surov karakter. Pravokutna zgrada smještena je na raskrižju koje povezuje središte grada s Bandar Assaluyehom, industrijskom lukom i energetskim središtem na Perzijskom zaljevu.
Sportska dvorana bila je loše održavana, s dotrajalim zidovima okruženima niskom ogradom. Visoki lučni metalni krov nalazio se na armiranobetonskoj konstrukciji, a pod je bio gumeni, prilagođen odbojci i drugim sportovima. Projektil je pogodio sredinu krova i uništio velik dio zgrade. Glavni teren, male tribine, svlačionice i ured trenera pretvoreni su u ruševine.
Hossein Gholami, 50-godišnji učitelj u osnovnoj školi, vraćao se s posla kada je čuo eksploziju. Njegova 16-godišnja kći Zahra trenirala je u dvorani.
„Primijetio sam neobično okupljanje ljudi na uglu ulice koja vodi prema sportskoj dvorani“, rekao je Gholami za Drop Site. „Vriska se čula izdaleka. Kolega je potrčao prema meni, mašući rukom, i drhtavim glasom rekao: ‘Zahra, dvorana, dogodila se eksplozija.’ Imao sam osjećaj kao da se tlo pod mojim nogama raspuknulo. Sve oko mene postalo je mutno“, rekao je. „Odmah sam potrčao, a sa svakim korakom stupovi crnog dima uzdizali su se sve više, dok mi je miris vatre i plamena snažno ulazio u nos.“
Kad je stigao, zatekao je prizor užasa. „Neprekidna vriska ozlijeđenih miješala se sa zvukovima sekundarnih eksplozija. Tlo je bilo prekriveno ruševinama i razbijenim staklom. Bilo je teško kretati se kroz sav taj krš. Hitna pomoć stigla je nakon dvadesetak minuta, ali većina ozlijeđenih bila je u kritičnom stanju“, rekao je. „Miris krvi i opeklina prekrivao je sve… preživjeli su imali prijelome i opekline od gelera.“
Kasnije je doznao da je Zahra među poginulima. „Svaki put kad zatvorim oči vidim njezino lice, njezin osmijeh i čujem zvuk eksplozije“, rekao je Gholami.
SAD i Izrael nisu dali javno priopćenje o napadima na Lamerd. CENTCOM i izraelska vojska nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.
Bombardiranje sportske dvorane u Lamerdu dogodilo se nekoliko sati nakon napada na osnovnu školu za djevojčice u Minabu, drugom manjem gradu na Perzijskom zaljevu, istočnije, blizu Hormuškog tjesnaca, u kojem je, prema državnoj novinskoj agenciji IRNA, poginulo 165 ljudi, mnoge od njih učenice. Ni SAD ni Izrael nisu preuzeli odgovornost za taj napad. Izraelska vojska navela je da nema saznanja o napadima u području Minaba, dok je glasnogovornik CENTCOM-a rekao da „provjeravaju“ izvješća. Još jedan napad pogodio je obližnju pomorsku bazu IRGC-a, a USS Abraham Lincoln nalazi se u blizini.
Guverner Lamerda izjavio je da su „Sjedinjene Države i cionistički režim ispalili projektile na sportsku dvoranu dok su učenice bile unutra“, prema agenciji Fars.
Prema podacima iranskog Crvenog polumjeseca i državnih medija od nedjelje ujutro, preliminarne brojke govore o više od 200 poginulih i više od 740 ranjenih diljem Irana. Iran je pokrenuo odmazdne napade na devet zemalja u regiji: Izrael, Bahrein, Irak, Jordan, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, pri čemu je ukupno poginulo 18 osoba, prema podacima Al Jazeere.
Mir Dehdasht, administrativni službenik na Sveučilištu Azad, čija je 15-godišnja kći Rabab trenirala u dvorani, bio je kod kuće kada mu je susjed pokucao na vrata i rekao da je objekt napadnut.
„Odmah sam potrčao prema mjestu događaja i kad sam stigao, zatekao sam zapaljene automobile i ruševine posvuda“, rekao je za Drop Site. „Ozlijeđeni su obilno krvarili, neki su ležali bez svijesti na tlu, drugi su neprestano vrištali. Njihovi su glasovi parajuće odzvanjali.“
Nastavio je: „Krv i prašina prekrivali su sve, a ruševine su otežavale brz pristup zgradi. Spasilačke ekipe radile su iznimno oprezno kako bi izvukle ozlijeđene sportašice i tijela žrtava. Vriska je ispunjavala sve“, rekao je. „Rabab nije preživjela silinu eksplozije, dok su druge preživjele, ali s ozljedama opasnima po život. Osjećao sam potpunu nemoć.“
Farhad Za’eri, umirovljeni zaposlenik Ministarstva zdravstva, vijest o napadu primio je telefonom. Njegova 16-godišnja kći Elahe također je bila ondje.
„Odmah sam krenuo s nekoliko susjeda. Ceste su bile neuobičajeno zakrčene i u cijelom je susjedstvu vladao osjećaj tjeskobe“, rekao je Za’eri. „Kad smo stigli, spasilačke ekipe već su bile ondje i počele su iznositi tijela jedno po jedno.“
„Nisam znao što ću vidjeti“, nastavio je, „ali kad sam se približio mjestu gdje su iznosili žrtve, osjetio sam težinu u prsima. Svako podignuto tijelo nosilo je trag boli, a spasilačke ekipe pokušavale su razlikovati one koje se još može spasiti od onih čiji su životi okončani“, rekao je. „Sa svih strana čuli su se glasovi, svi su pokušavali shvatiti što se dogodilo. U tom trenutku sve je u meni utihnulo i čekao sam da mi kažu nešto o mojoj kćeri Elahe.“
Elaheino tijelo naposljetku je izneseno. „Tijelo moje kćeri bilo je potpuno uništeno. Čini se da je izravno pogođena. Donji dio njezina tijela bio je potpuno razoren“, rekao je Za’eri. „Kako otac može opisati što osjeća kad vidi svoje dijete ovako? Sva moja sjećanja na nju, njezin smijeh, njezini treninzi, njezini snovi, urušili su se pred mojim očima u jednom jedinom trenutku.“
