Ovo je postotak Amerikanaca koji podržavaju rat protiv Irana

Hina
01. ožu. 2026. 18:48
An F/A-18F Super Hornet prepares to launch from the U.S. Navy Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln in support of the Operation Epstein Fury
U.S. Navy/Handout via REUTERS

Samo jedan od četiri Amerikanca podržava američke napade na Iran, dok oko polovine, uključujući jednog od četiri republikanca, vjeruje da je predsjednik Donald Trump spreman upotrijebiti preveliku vojnu silu, prema anketama Reutersa/Ipsosa čiji su rezultati objavljeni u nedjelju.

Oko 27 posto ispitanika reklo je da odobrava napade, dok je 43 posto reklo da ne odobrava, a 29 posto da nije sigurno. Devet od 10 ispitanika reklo je da je čulo barem nešto o napadima koji su započeli rano u subotu.

Oko 56 posto Amerikanaca smatra da je Donald Trump, koji je također naredio napade na Venezuelu, Siriju i Nigeriju proteklih mjeseci, previše spreman koristiti vojnu silu kako bi unaprijedio američke interese.

Velika većina demokrata, 87 posto podržava to stajalište, kao i 23 posto republikanaca i 60 posto ljudi koji se ne identificiraju s politikom nijedne političke stranke.

Anketa, koja je provedena u subotu nakon što su već počeli napadi, uzela je u obzir odgovore 1282 odrasle osobe u SAD-u. Postoji mogućnost pogreške od tri postotna boda.

Američka vanjska politika Anketa Donald Trump Javno mnijenje Napad na Iran SAD Vojna sila

