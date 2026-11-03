Nije svaki kamen jednako osjetljiv. Granit je tvrd i gust te dobro podnosi vodu i mekanu četku. Polirani granit ipak lako dobije mutne tragove ako se po njemu struže, pa je i ovdje potreban blag pristup. Mramor i vapnenac mekši su i porozniji, dublje upijaju vodu i prljavštinu te brže reagiraju na grubo postupanje. Škriljevac se sastoji od tankih slojeva, pa pri čišćenju treba paziti da se voda i četka ne zavlače pod rubove koji se već odvajaju.