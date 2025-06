MMR cjepivo za ospice: Sprječava epidemiju, a neke osobe ga ne smiju primiti

MMR cjepivo je jedini način na koji se mogu suzbiti ospice. To je zapravo cjepivo protiv tri bolesti, ospica, zaušnjaka i rubeole. Ovo cjepivo se prima u djetinjstvu, u dvije doze. Obično se cijepi dijete u dobi od 12 do 15 mjeseci i u dobi od četiri do šest godina. Ove dvije doze znače i doživotnu zaštićenost od navedenih infekcija.