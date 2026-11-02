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ODLAZAK LEGENDE

Rijetka odluka Vlade: Dan nacionalne sućuti dosad je proglašen samo dvaput, evo za koga

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N1 Info
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02. stu. 2026. 15:02
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PIXSELL/Ilustracija N1
Nel Pavletic, Duško Jarmaz/PIXSELL, Ilustracija N1

Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila da se utorak, 3. studenoga 2026., proglasi Danom nacionalne sućuti povodom smrti jednog od najpoznatijih hrvatskih glazbenika, Mate Miše Kovača.

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Riječ je o tek trećem proglašenju Dana nacionalne sućuti u povijesti Hrvatske. Prvi put proglašen je u srpnju 2018. godine nakon smrti legendarnog pjevača Olivera Dragojevića, a drugi put u veljači 2023. povodom smrti nogometnog trenera Miroslava Ćire Blaževića, podsjeća Net.hr.

Dan nacionalne sućuti povodom Mišine smrti obilježit će se isticanjem hrvatskih zastava na pola koplja na zgradama državnih tijela te jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Zastave će se na pola koplja isticati i na zgradama u kojima djeluju pravne osobe te na objektima u kojima fizičke osobe obavljaju samostalnu djelatnost.

Koja je razlika između Dana nacionalne sućuti i Dana žalosti?

Iako se često poistovjećuju, Dan nacionalne sućuti i Dan žalosti nisu isto.

Za razliku od Dana žalosti, proglašenje Dana nacionalne sućuti ne podrazumijeva otkazivanje ranije planiranih koncerata, manifestacija i drugih javnih događanja.

Dan žalosti, s druge strane, uključuje otkazivanje zabavnih i kulturnih priredbi te prilagodbu radijskog i televizijskog programa.

Dan nacionalne sućuti tako je prije svega simboličan način odavanja počasti preminuloj osobi, bez obveze obustavljanja javnih događanja.

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