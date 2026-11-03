MEĐUIZBORI U SAD-U
Evo što smo vam sve pripremili u cjelonoćnom specijalnom programu N1
Hanan Nanić, Hrvoje Krešić i Esmir Milavić od 20 sati vodit će poseban, cjelonoćni program N1 televizije posvećen američkim izborima za Kongres. Iz Washingtona će se javljati naša Nina Kljenak, a što su nam pripremili otkrili su u Novom danu Borne Šmera.
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"Poseban program trajat će 12 sati, imat ćemo puno gostiju i uložili smo puno, puno truda, a pripremili smo i puno podataka koje smo rasporedili kroz cijelu noć. Dolaze nam bivši ministri vanjskih poslova, sveučilišni profesori i američki diplomati. Imat ćemo uključenja iz SAD-a, gdje je i naša Nina Kljenak, koja će izvještavati iz Washingtona. Želimo gledateljima objasniti zašto su ovi izbori važni i na koji način mogu utjecati za nas", istaknuo je Krešić.
Hanan Nanić dodala je da su međiuizbori uvijek test za ostatak predsjednikova mandata.
"Vidjet ćemo tek kakav će utjecaj ovi međuizbori imati na drugi dio mandata Donalda Trumpa. Ekonomija ima važnu ulogu na svim izborima, ali na ovima posebno jer Amerikanci i više od nas osjećaju posljedice zatvaranja Hormuškog tjesnaca, o čemu ćemo razgovarati s našim gostima", naglasila je Nanić.
Što ako demokrati pobijede?
Zagrebački voditeljski tim noćas će biti pojačan i kolegom iz Sarajeva, iskusnim vanjskopolitičkim novinarom Esmirom Milavićem, a očekuju se i uključenja kolega iz Beograda.
Milavić je istaknuo kako su ovi izbori važni i za regiju zbog tzv. Trumpove transakcijske diplomacije, napose u BiH, Albaniji i Srbiji.
Ključno pitanje ovih međuizbora je hoće li demokrati osvojiti Zastupnički dom Kongresa i hoće li i kako Trump prihvatiti izborne rezultate.
Američku izbornu noć pratite na N1 televiziji od 20 sati, a razvoj događaja u SAD-u, iz minute u minutu, pratite i na našem portalu.
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