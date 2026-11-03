Evo što smo vam sve pripremili u cjelonoćnom specijalnom programu N1

"Poseban program trajat će 12 sati, imat ćemo puno gostiju i uložili smo puno, puno truda, a pripremili smo i puno podataka koje smo rasporedili kroz cijelu noć. Dolaze nam bivši ministri vanjskih poslova, sveučilišni profesori i američki diplomati. Imat ćemo uključenja iz SAD-a, gdje je i naša Nina Kljenak, koja će izvještavati iz Washingtona. Želimo gledateljima objasniti zašto su ovi izbori važni i na koji način mogu utjecati za nas", istaknuo je Krešić.