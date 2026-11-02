Dobre strane nereda: Evo zašto malo neurednosti može biti dobro za vaš dom

Jedan mi je par ispričao kako njihov blagovaonski stol postaje mjesto za privremeno odlaganje stvari poput torbi i boca s vodom, prije nego što ga svake večeri pospreme. Drugi je sudionik istraživanja opisao kako mu ostavljanje određenog predmeta na kuhinjskom otoku pomaže da ga ne zaboravi ponijeti pri izlasku iz kuće.