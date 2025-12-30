Donald Tusk: Mir u Ukrajini za nekoliko tjedana

Mir u Ukrajini mogao bi biti postignut za nekoliko tjedana, rekao je u utorak poljski premijer Donald Tusk nakon razgovora s čelnicima europskih zemalja, Kanade i NATO-a.
Donald Tusk u to vjeruje unatoč tome što je Kremlj upozorio da će zaoštriti svoju pregovaračku poziciju nakon što je optužio Kijev da je napao rezidenciju predsjednika Vladimira Putina.
Kijev je za tu optužbu rekao da je neutemeljena i da ima za cilj produljenje sukoba.
"Mir je na pomolu, nema sumnje da su se dogodile stvari koje daju razloga za nadu da ovaj rat može završiti, i to prilično brzo, ali to je ipak nada, daleko od 100 posto sigurnog", rekao je Tusk na sjednici poljske vlade.
"Kada kažem da je mir na pomolu, govorim o tjednima koji dolaze, a ne mjesecima ili godinama. Do siječnja, svi se moramo okupiti... kako bismo donijeli odluke o budućnosti Ukrajine, budućnosti ovog dijela svijeta."
Tusk je rekao da su sigurnosna jamstva koja su Sjedinjene Države ponudile Kijevu razlog za nadu da će sukob uskoro završiti, ali i da će Kijev morati pristati na kompromis kada je riječ o teritoriju.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je nakon razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u nedjelju da su "sve bliže, možda i vrlo blizu" dogovora o okončanju rata, premda i dalje ima "osjetljivih pitanja".
Zelenski je rekao da još nije riješeno pitanje kontrole nad nuklearnom elektranom Zaporižja, koja je u ruskim rukama, kao ni sudbina Donbasa na istoku Ukrajine.
Rusija želi da se Kijev povuče iz dijelova Donjecke oblasti koje nije uspjela osvojiti u gotovo četiri godine ratovanja. Kijev želi da se borbe zaustave na sadašnjim linijama, a Washington predlaže slobodnu trgovinsku zonu ako se ukrajinske postrojbe povuku.
