Drama u Istanbulu: Urušile se dvije zgrade, traje potraga

Eksplozija prirodnog plina u središnjoj istanbulskoj četvrti Fatih u nedjelju je srušila dvije zgrade.
Spasilačke službe odmah su upućene na mjesto eksplozije, koja se dogodila oko podneva, te je utvrđeno da je devet osoba ostalo zatrpano pod ruševinama.
Guverner Istanbula Davut Gül izjavio je da je izvučeno sedam osoba koje su prevezene na liječenje u obližnje bolnice. Državna televizija TRT izvijestila je da je pronađena i osma osoba te također prevezena u bolnicu. Potraga i dalje traje za posljednjom nestalom osobom.
Prema navodima TRT-a, nitko od preživjelih nije u kritičnom stanju, javlja AP.
Jedna od urušenih zgrada bila je dvokatnica, dok je druga bila jednokatna.
🔴#UPDATE — Istanbul Governorate says 3 of 5 people trapped under rubble rescued; efforts continue to reach 2 othershttps://t.co/t1DlpqjCnK— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) March 22, 2026
