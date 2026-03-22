Ljudi pod ruševinama

Drama u Istanbulu: Urušile se dvije zgrade, traje potraga

N1 Info
22. ožu. 2026. 13:22
Istanbul
Eksplozija prirodnog plina u središnjoj istanbulskoj četvrti Fatih u nedjelju je srušila dvije zgrade.

Spasilačke službe odmah su upućene na mjesto eksplozije, koja se dogodila oko podneva, te je utvrđeno da je devet osoba ostalo zatrpano pod ruševinama.

Guverner Istanbula Davut Gül izjavio je da je izvučeno sedam osoba koje su prevezene na liječenje u obližnje bolnice. Državna televizija TRT izvijestila je da je pronađena i osma osoba te također prevezena u bolnicu. Potraga i dalje traje za posljednjom nestalom osobom.

Prema navodima TRT-a, nitko od preživjelih nije u kritičnom stanju, javlja AP.

Jedna od urušenih zgrada bila je dvokatnica, dok je druga bila jednokatna.

