U Banskim dvorima izvanredni sastanak užeg kabineta Vlade

Zbog poremećaja na tržištu energenata uzrokovanih sukobom na Bliskom Istoku u Banskim dvorima sastao se uži kabinet Vlade.
Oglas
Kako javlja HRT sastanak je počeo u nedjelju prije podne. Podsjetimo, premijer Andrej Plenković najavio je da će Vlada sutra ponovno ograničiti cijene goriva, te da se intenzivno razgovara i o produljenju proljetnog paketa mjera pomoći građanima.
"Mi ćemo iskoristiti alate koji su nam na raspolaganju da ublažimo taj rast. Ne možemo se sad praviti da je barel nafte isti kao što je i bio. Doći će do određenog povećanja cijena, ali Vlada će intervenirati da taj rast bude manji i da bude nosiv za naše građane i naše gospodarstvo", kazao je jučer premijer.
Od utorka poskupljuje gorivo
Prema sadašnjem modelu izračuna, kako RTL Danas doznaje, bez mjera Vlade litra eurosupera 95 poskupjela bi za 21 cent i dosegnula 1,71 euro. Cijena eurodizela bila bi skuplja 31 cent, na 1,86 eura po litri. Plavi dizel koji se sada ograničen na 89 centi poskupio bi i za 31 cent, na 1,20 euro.
"Produljit ćemo sve ovo što se odnosi na cijene struje, a plin je reguliran do listopada. Donijet ćemo odluke o ugroženim kupcima energenata, razmotrit ćemo niz mjera za poljoprivrednike – za njih je rast cijena plavog dizela posebno osjetljiv. Tako da će to biti jedan paket na kojem se intenzivno radi", dodao je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas