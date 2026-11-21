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Navodni narkobos koji se nalazi na FBI-jevu popisu deset najtraženijih bjegunaca navodno je uhićen u operaciji meksičke vojske, što je u petak izazvalo žestoke oružane sukobe u saveznoj državi Sinaloi, zbog kojih su gledatelji u panici bježali s bejzbolske utakmice.

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Više meksičkih medija izvijestilo je o uhićenju Fausta Isidra Meze Floresa, poznatog pod nadimkom „El Chapo Isidro”, koji predvodi kriminalnu organizaciju Meza-Flores, poznatu i kao Los Mazatlecos, sa sjedištem u Guasaveu, javlja CNN.

Prema FBI-jevoj tjeralici, na kojoj se nudi nagrada od pet milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja, Meza Flores „navodno je odgovoran za posjedovanje, distribuciju i uvoz velikih količina heroina, metamfetamina, kokaina, fentanila i marihuane u Sjedinjene Američke Države”.

Protiv njega je 2019. godine podignuta optužnica zbog kaznenih djela povezanih s trgovinom drogom i posjedovanjem vatrenog oružja, a 2012. godine također je optužen za trgovinu drogom, navodi se u tjeralici.

🇲🇽 MEKSİKA’da federal güvenlik güçleri ile kokain, metamfetamin, eroin ve esrar dağıtmak amacıyla kurulmuş silahlı çete üyeleri arasında adeta savaş çıktı! Operasyon sonucunda, uyuşturucu karteli bağlantılı olduğu belirtilen ve ABD tarafından aranan “El Chapo Isidro” lakaplı Fausto Isidro Meza Flores yakalandı. Isidro, Şubat 2025'te FBI'ın en çok aranan 10 firarisi listesine girmişti. ABD, yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 5 milyon dolar ödül koymuştu. — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) November 21, 2026

Američko ministarstvo financija u priopćenju iz 2013. godine navelo je da je kartel Meza-Flores sudjelovao u „iznimno nasilnom ratu za teritorij” sa suparničkim kartelom Sinaloa, koji je tada predvodio ozloglašeni narkobos Joaquín „El Chapo” Guzmán, koji danas služi zatvorsku kaznu u SAD-u.

Žestoki sukobi vojske i naoružanih pripadnika kartela

Operacija uhićenja Meze Floresa izazvala je u petak žestoke sukobe između meksičke vojske i naoružanih pripadnika kriminalnih skupina u Guasaveu, području poznatom kao poljoprivredno središte Meksika.

Dramatične snimke, čiju je autentičnost potvrdio CNN, prikazuju intenzivnu rafalnu paljbu iz helikoptera, za koje se čini da pripadaju meksičkim sigurnosnim snagama, dok kruže iznad grada Guasavea i pucaju prema tlu.

Lokalne vlasti potvrdile su da je u gradu došlo do „napada na pripadnike saveznih snaga”.

Gledatelji na stadionu Kuroda Park u petak navečer po lokalnom vremenu panično su napuštali tribine nakon što se začula snažna pucnjava, što pokazuju snimke čiju je lokaciju potvrdio CNN.

„Dolje, sagnite se, dolje, dolje!”, vikao je jedan od prisutnih dok su ljudi u panici preskakali ograde, a u pozadini se čuo plač bebe.

Službeni televizijski prijenos pokazao je kako igrači momčadi Venados de Mazatlán i Algodoneros de Guasave usred utakmice bježe s terena.

„Utakmica se prekida... nešto se događa izvan terena”, poručili su komentatori gledateljima tijekom prijenosa.

De manera extraoficial se habla de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", líder del Cártel de Guasave y aliado de La Mayiza. Solo se maneja como rumor. EEUU ofrecía 5 mdd en recompensa por el capo de 44 años. 🇲🇽 https://t.co/rorbPy9Z1H — Bitácora del Conflicto (@Bitacoraconflic) November 21, 2026

„Prije svega želimo zamoliti Boga da sve bude u redu... događa se sigurnosni incident na nacionalnoj razini i možda bi bilo najbolje da sada prekinemo prijenos”, dodali su.

Utakmica, koja se igrala u sklopu meksičke profesionalne bejzbolske lige Liga Mexicana 2026., počela je u 21.30 po istočnoameričkom vremenu.

México 🇲🇽 Fausto Isidro Meza Flores, líder del Cártel de Guasave y único mexicano en la lista de los 10 más buscados del FBI (recompensa de 5 MDD), fue detenido anoche por fuerzas especiales del Ejército en Guasave, Sinaloa. Su captura desató enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los delincuentes. https://t.co/qoFfeeH4Yo — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) November 21, 2026

"Ljudi su još uvijek zarobljeni u trgovinama"

Jedan stanovnik Guasavea, koji je obavljao svakodnevne poslove kada je izbilo nasilje, rekao je da su naoružane osobe zauzele privatne bolnice te da su zapaljeni brojni poslovni objekti, uključujući trgovine i benzinske postaje.

„Morao sam se skloniti u nekoliko trgovina koje su spustile zaštitne rolete znatno prije uobičajenog vremena zatvaranja”, rekao je za CNN pod uvjetom anonimnosti.

„Ljudi su još uvijek zarobljeni unutra. Samo nekoliko metara od mjesta na kojem sam se nalazio prošao je konvoj teško naoružanih civila koji su pucali”, dodao je.

Vlada savezne države Sinaloe pozvala je stanovnike Guasavea da ostanu u svojim domovima i izbjegavaju putovanja cestama, navodi se u priopćenju objavljenom kasno u petak.

„Nadležne službe iz Međuinstitucionalne skupine raspoređene su u operaciji uspostave reda, o čijim će rezultatima javnost biti obaviještena nakon završetka sigurnosne operacije”, dodaje se u priopćenju.