"Relevantna istraživanja pokazuju da smanjenje poreza na dohodak za jedan postotni bod može povećati rast BDP-a i do dva postotna boda. Rasterećenje rada, međutim, ne smije biti praćeno dodatnim opterećenjem poduzetnika i investicija poput poreza na prekomjerne marže. Time se slabe konkurentnost i poticaji za ulaganja bez kojih nema održivog rasta standarda. Hrvatska već prikuplja porezne prihode od 40 posto BDP-a, blizu prosjeka EU i sve više iznad prosjeka CEE regije, što slabi poreznu konkurentnost. Fiskalni prostor treba stvarati racionalizacijom rashoda, učinkovitijom državom te rastom zaposlenosti i produktivnosti, a ne novim porezima", zaključuje se u HUP-ovu Fokusu tjedna.