nema kraja rata
Žestoki ruski napadi na Ukrajinu: Pogođena energetska postrojenja i teretni brod
Ruske snage tijekom noći su napale energetska postrojenja i teretni brod u Ukrajini, priopćilo je u subotu rusko ministarstvo obrane.
Oglas
Ruski dronovi pogodili su termoelektranu u Krivom Rihu, u dnjipropetrovskoj regiji, te trafostanicu u rivnenskoj regiji.
Oba objekta opskrbljuju električnom energijom ukrajinsku vojnu industriju, navelo je ministarstvo.
Rusija je također napala teretni brod u blizini Odese koji je prevozio robu dvojne namjene za ukrajinsku vojsku, priopćilo je ministarstvo.
Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvješća o događajima na bojištu.
Sedmogodišnji dječak i 20-godišnji djelatnik hitne medicinske pomoći poginuli su, a 58 osoba je ozlijeđeno u ruskom napadu na Krivi Rih u ukrajinskoj Dnipropetrovskoj oblasti u petak navečer, 20. studenoga, piše Kyiv Post.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas