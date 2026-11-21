Nakon gostovanja na N1
KBC Osijek oglasio se o liječniku optuženom za zlostavljanje koji je i dalje zaposlen
KBC Osijek potvrdio je da je liječnik Domagoj Benić još 16. prosinca 2025. udaljen s radnog mjesta nakon pokretanja kaznenog postupka zbog kaznenih djela protiv spolne slobode, ali prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i dalje prima 60 posto osnovne plaće (odnosno 80 posto ako uzdržava obitelj).
KBC Osijek oglasio se nakon što je psihijatar Stanislav Rogulja za N1 javno progovorio o slučaju liječnika Domagoja Benića i izjavio da je prijavio sumnju na zlostavljanje 16-godišnjeg autističnog dječaka, ali da su njegove prijave u bolnici bile ismijavane. Rogulja je pritom kritizirao činjenicu da je Benić i dalje zaposlen u KBC-u, iako je protiv njega podignuta optužnica zbog više kaznenih djela, među kojima su bludne radnje i povreda djetetovih prava.
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Iz KBC-a navode da su Benića 16. prosinca 2025. udaljili s posla, odmah nakon što su doznali da je protiv njega pokrenut kazneni postupak zbog kaznenih djela protiv spolne slobode. Odluka je donesena na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a udaljenje traje do obustave postupka, odnosno najdulje do pravomoćnosti sudske presude.
Bolnica pojašnjava da Benić za vrijeme udaljenja ima pravo na naknadu plaće u visini od 60 posto osnovne plaće uvećane za dodatak za radni staž, odnosno 80 posto ako uzdržava obitelj. U slučaju pravomoćne osude za neko od kaznenih djela obuhvaćenih zakonskom odredbom, poslodavac mu je dužan otkazati ugovor o radu. KBC navodi da trenutačno nema zakonskih uvjeta za takav otkaz jer još nije zaprimio obavijest o pravomoćnoj osuđujućoj presudi.
U nastavku priopćenje bolnice prenosimo u cijelosti. "Odmah po saznanju da je protiv radnika, liječnika Domagoja Benića, pokrenut kazneni postupak iz glave XVI. Kaznenog zakona (“Narodne novine” br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19., 84/21., 114/22., 114/23., 36/24., 136/25.) – Kaznena djela protiv spolne slobode, donesena je, dana 16. prosinca 2025. g., Odluka o udaljenju radnika od obavljanja poslova u Kliničkom bolničkomž centru Osijek, sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Radnik je udaljen od obavljanja poslova do obustave kaznenog postupka odnosno najduže do pravomoćnosti sudske presude.
Sukladno čl. 156.st. 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, za vrijeme udaljenja od obavljanja poslova iz stavka 3. ovoga članka radniku pripada naknada plaće u iznosu od 60 %, a ako uzdržava obitelj, 80 % od osnovne plaće radnika uvećane za dodatak za radni staž koju bi ostvario da je radio. Nadalje, čl. 156. st. 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano je: 'Ako radnik u radnom odnosu u sustavu zdravstva koji neposredno u vidu zanimanja pruža zdravstvenu zaštitu ili koji sudjeluje u dijagnostičkim i terapijskim postupcima bude pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela iz stavke 1. ovoga članka, poslodavac će otkazati ugovor o radu bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka izvanrednim otkazom ugovora o radu, u roku od 15 dana od dana saznanja za pravomoćnu osudu, a nakon isteka tog roka redovitim otkazom ugovora o radu, u kojem će slučaju poslodavac, istodobno uz tkazivanje ugovora o radu, tog radnika osloboditi obveze rada tijekom otkaznog roka.' Također, člankom 179. st. 3. Zakona o kaznenom postupku propisano je kako u slučaju da je zaposlenik tijela koje je korisnik državnog proračuna ili proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravomoćno osuđen, prvostupanjski sud će prijepis pravomoćne osuđujuće presude dostaviti čelniku tog tijela.
Slijedom navedenoga, Klinički bolnički centar Osijek, kao poslodavac, postupio je sukladno mjerodavnim zakonskim odredbama te poduzeo propisanu mjeru udaljenja radnika od obavljanja poslova odmah po saznanju o pokretanju kaznenog postupka. Također, sve dok Klinički bolnički centar Osijek, kao poslodavac, ne zaprimi obavijest o pravomoćnoj osuđujućoj presudi, ne postoje zakonske pretpostavke za primjenu mjere obveznog otkazivanja ugovora o radu propisane člankom 156. stavkom 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Navode o nekorektnom i neprofesionalnom ponašanju djelatnika KBC-a Osijek ćemo ozbiljno shvatiti te provesti odgovarajuće postupke. Zaključno, ističemo kako je Klinički bolnički centar Osijek postupio u okviru svojih zakonskih ovlasti i u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske", navodi u prioćenju, a prenosi Večernji list.
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