Sukladno čl. 156.st. 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, za vrijeme udaljenja od obavljanja poslova iz stavka 3. ovoga članka radniku pripada naknada plaće u iznosu od 60 %, a ako uzdržava obitelj, 80 % od osnovne plaće radnika uvećane za dodatak za radni staž koju bi ostvario da je radio. Nadalje, čl. 156. st. 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano je: 'Ako radnik u radnom odnosu u sustavu zdravstva koji neposredno u vidu zanimanja pruža zdravstvenu zaštitu ili koji sudjeluje u dijagnostičkim i terapijskim postupcima bude pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela iz stavke 1. ovoga članka, poslodavac će otkazati ugovor o radu bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka izvanrednim otkazom ugovora o radu, u roku od 15 dana od dana saznanja za pravomoćnu osudu, a nakon isteka tog roka redovitim otkazom ugovora o radu, u kojem će slučaju poslodavac, istodobno uz tkazivanje ugovora o radu, tog radnika osloboditi obveze rada tijekom otkaznog roka.' Također, člankom 179. st. 3. Zakona o kaznenom postupku propisano je kako u slučaju da je zaposlenik tijela koje je korisnik državnog proračuna ili proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravomoćno osuđen, prvostupanjski sud će prijepis pravomoćne osuđujuće presude dostaviti čelniku tog tijela.