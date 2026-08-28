Dvojac platio ulaznicu pa pokrao vrijedan nakit iz muzeja u Beču

PIxabay / Ilustracija

Dvojica muškaraca koji su u bečkom Muzeju primijenjene umjetnosti (MAK) razbili izložbenu vitrinu, zgrabili 200-karatnu ogrlicu od platine i dijamanata prije no što su pobjegli, na početku svog svog pohoda kupili su ulaznicu, priopćila je u petak policija.

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Austrijski mediji navode da je ogrlica proizvođača Van Cleef and Arpels, sa 673 draga kamena, bila vrijedna nekoliko milijuna dolara. Posljednja je to u nizu velikih pljački koje su nedavno pogodile europske muzeje, piše France Presse.

Policija je priopćila da lopovi nisu nosili maske, platili su ulaz u muzej te su tijekom pljačke u četvrtak jasno snimljeni nadzornim kamerama.

Čekićem su „razbili staklenu vitrinu” prije nego što su „s nakitom pobjegli u nepoznatom smjeru”, stoji u policijskom priopćenju.

MAK je potvrdio krađu, no poručio da je neće komentirati dok traje istraga.

Ogrlica je bila dio izložbe posvećene francuskim dizajnerima Van Cleefu i Arpelsu. Od lipnja je bilo izloženo oko 500 komada nakita. Predviđeno je da se izložba zatvori 27. rujna.

Krilo muzeja u kojem se dogodila krađa ponovno je otvoreno nekoliko sati kasnije.

Ukradena ogrlica dizajnirana je za bivšu egipatsku kraljevsku obitelj, a nosila ju je kraljica Nazli 1939. godine na vjenčanju svoje kćeri Faize s budućim iranskim šahom Mohamadom Rezom Pahlavijem.

Europske muzeje pogodio je niz spektakularnih krađa otkako su provalnici u listopadu usred bijela dana upali u pariški muzej Louvre, pobjegavši za manje od osam minuta s nakitom vrijednim 102 milijuna dolara.

Lopovi su u četvrtak opljačkali Blago iz Villene u istoimenom španjolskom gradu - jednu od najvećih zbirki zlata iz brončanog doba. Odnijeli su većinu od više od 50 izloženih predmeta, uglavnom zlatnih narukvica, zdjela, boca i drugih artefakata.

Četiri djela „izvanredne vrijednosti” renesansnog umjetnika Antonella da Messine ukradena su pak iz muzeja na Siciliji, priopćilo je u nedjelju talijansko ministarstvo kulture.

Dva dana ranije, talijanska policija priopćila je da je pronašla slike Renoira, Cezannea i Matissea vrijedne više od 10,4 milijuna dolara koje su bile ukradene iz muzeja Zaklade Magnani-Rocca u blizini Parme.