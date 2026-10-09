Dvostruko ubojstvo tijekom provjere oružja u Njemačkoj, osumnjičeni uhićen nakon višesatne opsade

„Pretpostavljamo da je preminula odmah nakon pucnjave”, rekao je glasnogovornik, navodeći okolnosti u kojima je pronađeno njezino tijelo. Oko 14 sati policija i hitne službe zaprimile su nekoliko poziva u kojima je prijavljena pucnjava. Tijelo drugog preminulog zaposlenika uprave pronađeno je izvan zgrade, izvijestila je policija.