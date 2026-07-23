Oglas

KRVAVI NAPAD

VIDEO / Horor u njemačkoj banci: Mladić nožem ubio zaposlenika, talačka drama trajala satima

author
Hina
|
23. srp. 2026. 19:43
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
policija njemačka
Ilustracija: MICHAELA STACHE/AFP

Policija u Regensburgu uhitila je muškarca koji je u četvrtak upao u banku i nožem ubio jednog zaposlenog.

Oglas

Napadač je 20-godišnji Nijemac, no motivi su zasad nepoznati, priopćila je policija u tom bavarskom gradu.

On je u četvrtak poslijepodne upao u poslovnicu Hypo Verein banke i nožem teško ozlijedio radnika. Sa smrtonosnim ozljedama prevezen je u bolnicu u kojoj je kasnije umro.

Napadača su iz banke izveli policajci i tako okončali talačku situaciju koja je trajala nekoliko sati, prenio je portal Passauer ​Neue Presse. Iz poslovnice je izvedeno još dvoje ljudi, objavila je policija na X-u.

Policija provodi istragu zbog ubojstva i pljačke.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
pljačka njemačka pljačka regensburg regensburg talačka kriza ubojstvo njemačka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ