KRVAVI NAPAD
VIDEO / Horor u njemačkoj banci: Mladić nožem ubio zaposlenika, talačka drama trajala satima
Policija u Regensburgu uhitila je muškarca koji je u četvrtak upao u banku i nožem ubio jednog zaposlenog.
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Napadač je 20-godišnji Nijemac, no motivi su zasad nepoznati, priopćila je policija u tom bavarskom gradu.
On je u četvrtak poslijepodne upao u poslovnicu Hypo Verein banke i nožem teško ozlijedio radnika. Sa smrtonosnim ozljedama prevezen je u bolnicu u kojoj je kasnije umro.
Nach einem Messerangriff in einer Bank in #Regensburg läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Eine Mann wurde getötet. Was über die Lage vor Ort bekannt ist.https://t.co/oCCv55mz6J pic.twitter.com/8pCeUUWt6D— BR24 (@BR24) July 23, 2026
Napadača su iz banke izveli policajci i tako okončali talačku situaciju koja je trajala nekoliko sati, prenio je portal Passauer Neue Presse. Iz poslovnice je izvedeno još dvoje ljudi, objavila je policija na X-u.
Policija provodi istragu zbog ubojstva i pljačke.
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