ŠKOLA U BERLINU
Femicid u Njemačkoj: Nožem ubio bivšu djevojku i muškarca koji joj je pokušao pomoći
U jednoj školi na rubu Berlina u četvrtak je došlo do napada nožem prilikom čega su ubijene dvije osobe a napadač je uhićen, priopćila je policija.
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Kako je priopćila policije, u gradiću Gosen-Neu Zittauu, koji se nalazi na granici Berlina i savezne pokrajine Brandenburg, u jednoj privatnoj školi došlo je do napada nožem prilikom čega je ubijena jedna 18-godišnja učenica te jedan 30-godišnji muškarac koji joj je pritekao u pomoć.
Mediji za sada ne javljaju ima li ozlijeđenih.
Počinitej je navodno 19-godišnji bivši partner ubijene 18-godišnjakinje.
Lokalni mediji javljaju i kako nije poznata nacionalnost napadača niti je li i on sam bio polaznik škole na kojoj se dogodio napad.
Prije nešto više od mjesec dana je jedan 16-godišnjak hrvatskog porijekla u Bavarskoj nožem u svojoj školi napao i teže ozlijedio dvije djevojčice.
Prošle godine je u Njemačkoj zabilježeno gotovo 30.000 napada nožem, od čega je gotovo tisuću napada bilo smrtonosno.
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