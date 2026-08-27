Femicid u Njemačkoj: Nožem ubio bivšu djevojku i muškarca koji joj je pokušao pomoći

Kako je priopćila policije, u gradiću Gosen-Neu Zittauu, koji se nalazi na granici Berlina i savezne pokrajine Brandenburg, u jednoj privatnoj školi došlo je do napada nožem prilikom čega je ubijena jedna 18-godišnja učenica te jedan 30-godišnji muškarac koji joj je pritekao u pomoć.