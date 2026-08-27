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ŠKOLA U BERLINU

Femicid u Njemačkoj: Nožem ubio bivšu djevojku i muškarca koji joj je pokušao pomoći

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Hina
|
27. kol. 2026. 16:53
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njemačka policija
Ilustracija / Unsplash

U jednoj školi na rubu Berlina u četvrtak je došlo do napada nožem prilikom čega su ubijene dvije osobe a napadač je uhićen, priopćila je policija.

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Kako je priopćila policije, u gradiću Gosen-Neu Zittauu, koji se nalazi na granici Berlina i savezne pokrajine Brandenburg, u jednoj privatnoj školi došlo je do napada nožem prilikom čega je ubijena jedna 18-godišnja učenica te jedan 30-godišnji muškarac koji joj je pritekao u pomoć.

Mediji za sada ne javljaju ima li ozlijeđenih.

Počinitej je navodno 19-godišnji bivši partner ubijene 18-godišnjakinje.

Lokalni mediji javljaju i kako nije poznata nacionalnost napadača niti je li i on sam bio polaznik škole na kojoj se dogodio napad.

Prije nešto više od mjesec dana je jedan 16-godišnjak hrvatskog porijekla u Bavarskoj nožem u svojoj školi napao i teže ozlijedio dvije djevojčice.

Prošle godine je u Njemačkoj zabilježeno gotovo 30.000 napada nožem, od čega je gotovo tisuću napada bilo smrtonosno.

Teme
berlin napad nožem njemačka ubojstvo

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