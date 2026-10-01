Stranka dijeli 500 kila ličkog krumpira u centru Zagreba: "Dođite, preuzmite"

"Krumpir je simbol Like, a Radić HSS-a. Donirat ćemo lički krumpir Zagrepčanima i svima koji se zateknu tamo kako bismo smanjili pritisak na ličke proizvođače, dali im potporu u ovim trenucima zabrinutosti za svoju egzistenciju, a građanima ukazali da je hrana iz Like zdrava", poručuje predsjednik HSS-a Darko Vuletić.