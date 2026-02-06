Eksplozija u Pakistanu: Najmanje 15 poginulih i 80 ozlijeđenih

Najmanje je 15 ljudi poginulo, a više od 80 je ozlijeđeno u napadu bombaša samoubojice na šijitsku džamiju u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, izjavila je pakistanska policija za AFP.
Oglas
"Do eksplozije je došlo tijekom molitve petkom u šijitskoj džamiji", rekao je visoki policijski izvor koji je želio ostati anoniman.
U izjavi lokalnih vlasti u Islamabadu navodi se da je u napadu na džamiju u okrugu Tarlai ubijeno 15 ljudi, dodajući da je "više od 80 ozlijeđenih osoba" prevezeno u više bolnica.
Fotograf AFP-a ispred bolnice Pakistanskog instituta medicinskih znanosti (PIMS) vidio je desetke ozlijeđenih osoba kako pristižu.
U izjavi, pakistanski premijer Šebaz Šarif "oštro je osudio" napad i izrazio svoju "duboku tugu".
Dva policijska dužnosnika rekla su da je napadač zaustavljen na vratima džamije prije nego što je detonirao bombu. Nisu željeli otkriti svoja imena jer nisu ovlašteni razgovarati s medijima.
U samoubilačkom bombaškom napadu 11. studenoga u Islamabadu ubijeno je 12 ljudi, a 27 ih je ranjeno u napadu za koji Pakistan tvrdi da ga je izveo afganistanski državljanin. Nijedna skupina nije preuzela odgovornost za napad.
Šijiti, koji su manjina u pretežno sunitskoj muslimanskoj naciji od 241 milijun stanovnika, u prošlosti su bili meta sektaškog nasilja, uključujući i napade sunitske islamističke militantne skupine Tehreek-e-Taliban Pakistan, koja ih smatra hereticima.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas