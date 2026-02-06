Oglas

u šijitskoj džamiji

Eksplozija u Pakistanu: Najmanje 15 poginulih i 80 ozlijeđenih

author
Hina
|
06. velj. 2026. 12:20
Pakistan
Farooq NAEEM / AFP

Najmanje je 15 ljudi poginulo, a više od 80 je ozlijeđeno u napadu bombaša samoubojice na šijitsku džamiju u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, izjavila je pakistanska policija za AFP.

Oglas

"Do eksplozije je došlo tijekom molitve petkom u šijitskoj džamiji", rekao je visoki policijski izvor koji je želio ostati anoniman.

U izjavi lokalnih vlasti u Islamabadu navodi se da je u napadu na džamiju u okrugu Tarlai ubijeno 15 ljudi, dodajući da je "više od 80 ozlijeđenih osoba" prevezeno u više bolnica.

Fotograf AFP-a ispred bolnice Pakistanskog instituta medicinskih znanosti (PIMS) vidio je desetke ozlijeđenih osoba kako pristižu.

U izjavi, pakistanski premijer Šebaz Šarif "oštro je osudio" napad i izrazio svoju "duboku tugu".

Pakistan
Farooq NAEEM / AFP

Dva policijska dužnosnika rekla su da je napadač zaustavljen na vratima džamije prije nego što je detonirao bombu. Nisu željeli otkriti svoja imena jer nisu ovlašteni razgovarati s medijima.

U samoubilačkom bombaškom napadu 11. studenoga u Islamabadu ubijeno je 12 ljudi, a 27 ih je ranjeno u napadu za koji Pakistan tvrdi da ga je izveo afganistanski državljanin. Nijedna skupina nije preuzela odgovornost za napad.

Šijiti, koji su manjina u pretežno sunitskoj muslimanskoj naciji od 241 milijun stanovnika, u prošlosti su bili meta sektaškog nasilja, uključujući i napade sunitske islamističke militantne skupine Tehreek-e-Taliban Pakistan, koja ih smatra hereticima.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Pakistan džamija eksplozija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ