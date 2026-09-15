Obućina za N1: Iranci više nemaju mogućnosti ni logike vjerovati drugima, uvijek su ih izigrali

Smatra da bi u idućim danima moglo doći do neke veće eskalacije na tom području, kako bi se suzbio čin i širenje Ansarullaha. "Istovremeno, mislim da što bi se duže ova situacija odvijala, to će biti gore za cjelokupno svjetsko gospodarstvo, pogotovo u Europi. Jer će se još jedan prolaz, koji nije samo prolaz plina i nafte, nego i mnogih drugih dobara i robe, postati puno skuplji. Ne vjerujem da će doći do takve blokade, ali ovo doista predstavlja još jedan problem u međunarodnoj trgovini", istaknuo je.