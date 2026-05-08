EU o nepoštivanju prava putnika: "Visoke cijene goriva ne smatramo izvanrednom okolnošću"

Visoke cijene avionskog goriva ne mogu biti opravdanje zrakoplovnim tvrtkama da ne poštuju prava putnika i jedino u slučaju nedostatka goriva neće morati obeštetiti putnike u slučaju otkazivanja leta, objavila je u petak Europska komisija (EK).
“Europska prava putnika u zračnom prometu i dalje se u potpunosti primjenjuju. U slučaju otkazivanja putnici imaju pravo na povrat novca, preusmjeravanje ili povratak te pomoć u zračnoj luci i naknadu za otkazivanja u zadnji trenutak", rekla je glasnogovornica EK-a Anna Kaisa Itkonen.
"Dakle, zrakoplovne tvrtke su oslobođene plaćanja naknade samo ako mogu dokazati da je otkazivanje uzrokovano izvanrednim okolnostima, poput nedostatka goriva. Visoke cijene goriva ne smatramo izvanrednom okolnošću”, dodala je.
EK je u petak usvojila smjernice za prometni i turistički sektor EU-a usred globalnih poremećaja u opskrbi gorivom i zatvaranja određenih zračnih i brodskih linija povezanih s krizom na Bliskom istoku. Smjernice se usredotočuju na zrakoplovstvo, posebno na utjecaj potencijalne nestašice kerozina ako se sukob nastavi.
U smjernicama se ističe da nije dopušteno retroaktivno povećavati cijene prodanih karata putem dodatnih naknada, poput doplata za gorivo. Što se tiče paket aranžmana, direktiva dopušta mogućnost organizatorima da retroaktivno povećaju cijene, ako je to navedeno u ugovoru i samo pod određenim okolnostima.
Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) izdala je bilten o sigurnosti s informacijama o opskrbi gorivom i sigurnoj upotrebi zrakoplovnog goriva Jet A u Europi.
Stanje na Bliskom istoku utječe na opskrbu gorivom Jet A-1 koje se tradicionalno koristi u Europi, a gorivo Jet A u Sjevernoj Americi.
Glavna razlika je u točki smrzavanja - za Jet A-1 je ona minus 47 stupnjeva Celzijusa zbog čega je pogodnije za duge i letove u hladnijim klimatskim uvjetima. Jet A ima višu točku smrzavanja, maksimalno minus 40 stupnjeva.
EASA je otvorila mogućnost da se i u Europi koristi gorivo Jet A koje se proizvodi u Sjedinjenim Državama, a trenutno se u Europi ne rabi iz tehničkih razloga.
