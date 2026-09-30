Porasla inflacija u Njemačkoj, dosegnula najvišu razinu u zadnje tri godine

Glavni pokretač rasta cijena bila je i u rujnu energija, koja je na godišnjoj razini poskupjela za 14,9 posto, prema izračunima statističara. Još u kolovozu cijene su joj bile više za 10,5 posto nego prije godinu dana, a u srpnju za 8,5 posto. Blago je u rujnu ubrzalo i poskupljenje hrane, na 0,4 posto. U kolovozu cijene su joj bile tek za 0,1 posto više nego na kraju ljeta 2025.