EU sprema popis uvjeta Rusiji: "Možemo ih gurnuti u poziciju u kojoj će doista htjeti završiti rat"

Europska unija izrađuje popis ustupaka za koje smatra da ih Rusija mora učiniti kako bi se osigurao dugoročan mir u Ukrajini, izjavila je u utorak glavna diplomatkinja EU-a, dok pregovori pod pokroviteljstvom SAD-a o okončanju četverogodišnjeg rata ne pokazuju znakove napretka.
Nakon što je 2024. rekao da može okončati rat u jednom danu, zatim u 100 dana, američki predsjednik Donald Trump sada je Ukrajini i Rusiji dao rok do lipnja da postignu dogovor.
EU je uvjerena da Rusija ne pregovara ozbiljno i sumnja da Trumpova administracija zastupa europske i ukrajinske interese, pa je započet rad na „planu održivog mira“ koji bi mogao prisiliti Moskvu na ustupke, piše AP.
„Upravo smo svjedočili pojačanom ruskom bombardiranju tijekom ovih pregovora“, rekla je visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas, uključujući napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu tijekom najhladnije zime u ratu.
Kallas je rekla da je blok od 27 zemalja „vrlo zahvalan“ na dosadašnjim diplomatskim naporima SAD-a, ali je dodala da „za održiv mir svi za stolom, uključujući Ruse i Amerikance, moraju razumjeti da su potrebni i Europljani“.
„I mi imamo uvjete“, rekla je Kallas novinarima u Bruxellesu. „I te uvjete ne bismo trebali postavljati Ukrajincima, koji su već pod velikim pritiskom, nego Rusima.“
Prema Kallas, ti bi uvjeti mogli uključivati zahtjeve da Rusija vrati možda tisuće djece otete iz Ukrajine te ograničenja veličine ruskih oružanih snaga nakon završetka rata. Rusija inzistira na ograničavanju ukrajinskih snaga.
„Ukrajinska vojska nije problem. Problem je ruska vojska. Problem je ruska vojna potrošnja. Ako toliko troše na vojsku, ponovno će je morati upotrijebiti“, rekla je Kallas.
Nacrt popisa uvjeta vjerojatno će u idućim danima biti podijeljen među državama članicama EU-a, radi moguće rasprave na sastanku ministara vanjskih poslova 23. veljače.
Kallas je rekla da Ukrajina ovisi o Sjedinjenim Državama u pogledu potpore te da ju je ta ovisnost prisilila da učini gotovo sve ustupke.
„Pritisak na slabiju stranu možda donosi brže rezultate, ali to je samo deklaracija da imamo mir. To nije održiv mir. To nije jamstvo ni za Ukrajinu ni za bilo koga drugoga da Rusija neće ponovno napasti.“
Dodala je da Europljani ne žele pokretati poseban pregovarački kanal o miru, koji bi Rusija ionako vjerojatno odbacila, ali je naglasila da je važno „promijeniti narativ“.
„Svi žele da ovaj rat završi, osim Rusa“, rekla je. „Možemo ih gurnuti u poziciju u kojoj će doista htjeti završiti rat. Još nisu tamo. Nažalost, nema lakog rješenja.“
Kallas je navela nedavne obavještajne procjene prema kojima se predsjednik Vladimir Putin muči s pronalaskom novih regruta za nastavak ratnih napora te je ustvrdila da sankcije EU-a štete ruskom gospodarstvu, dok inflacija u Rusiji ostaje visoka.
EU također radi na zabrani kojom bi se zaustavili popravci i druge usluge za brodove koji prevoze rusku naftu. Kallas se nada da će u razgovorima na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji tijekom vikenda pridobiti i zemlje skupine G7.
„Možemo ih gurnuti u poziciju u kojoj će doista htjeti završiti rat. Još nisu tamo. Nažalost, nije to jednostavno rješenje", rekla je.
