Kallas: Rusija koristi zimu kao oružje u napadu na Ukrajinu

Europska unija je na to odgovorila dosad najvećim paketom zimske pomoći pa je upravo danas osigurala 500 generatora, istaknula je visoka predstavnica.

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je nakon sastanka rekao da je Hrvatska sedma na svijetu po slanju humanitarne pomoći Ukrajini, kada se računa po udjelu u BDP-u, petnaesta po ukupnoj pomoći i četrnaesta po vojnoj pomoći.

Grlić Radman je najavio da će 21. travnja u Luxembourgu biti održan radni sastanak slijedom inicijative koju je on pokrenuo zajedno sa švedskom kolegicom Mariom Malmer Stenergard da EU i države članice koordiniraju pomoć ukrajinskim veteranima u njihovoj reintegraciji u civilni život.