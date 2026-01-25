Oglas

okončanje rata u ukrajini

Kremlj oštro kritizirao Kaju Kallas: "S njom nikada nećemo ni o čemu razgovarati"

author
Hina
|
25. sij. 2026. 16:08
Kaja Kallas
JOHN THYS / AFP, Ilustracija

Moskva je u nedjelju isključila razgovore sa šeficom europske diplomacije Kajom Kallas o okončanju rata u Ukrajini, ocijenivši i nju i vodstvo Europske unije "nesposobnima".

Oglas

Vodstvu EU-a nedostaju vizionari koji znaju planirati i sagledati posljedice u budućnosti, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za rusku državnu televiziju.

"To su neki neobučeni, nekompetentni činovnici koji ne gledaju u budućnost i nisu u stanju razumjeti današnji koordinatni sustav", rekao je Peskov.

Dodao je kako zbog toga pati cijeli sustav međunarodnih odnosa.

Napomenuo je da je Europska unija iz zamišljene ovisnosti o ruskoj nafti i plinu prešla u ovisnost o Sjedinjenim Državama.

Peskov je bio posebno kritičan prema Kallas, bivšoj estonskoj premijerki.

"S njom nikada nećemo ni o čemu razgovarati, a to neće činiti ni Amerikanci", poručio je, dodavši da će Moskva pričekati dok ona ne ode s dužnosti.

Peskov je to rekao nakon razgovora ukrajinskih i ruskih predstavnika koji su se, uz nazočnost američkih posrednika, održali u petak i subotu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Teme
Kaja Kallas Moskva

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ