Anna Kaisa Itkonen

EU-u prijeti nestašica mlaznog goriva

Hina
14. tra. 2026. 16:04
Zasad nema nestašica goriva u Europskoj uniji, ali bi se uskoro mogao pojaviti problem s opskrbom mlaznim gorivom, rekla je u utorak glasnogovornica Komisije.

“Trenutačno nema dokaza za nestašice goriva u Europskoj uniji, ali problemi s opskrbom mogli bi se pojaviti u bliskoj budućnosti, posebice za mlazno gorivo”, rekla je na konferenciji za novinare glasnogovornica Anna Kaisa Itkonen.

Dodala je da rafinerije u EU-u pokrivaju oko 70 potreba za mlaznim gorivom, a ostalo dolazi iz uvoza.

Rat na Bliskom istoku i zatvaranje Hormuškog tjesnaca doveli su do velikog skoka cijena naftnih derivata, posebice kerozina.

Udruga europskih zračnih luka prošlog je tjedna u pismu Europskoj komisiji upozorila da bi u Europi moglo doći do nestašica mlaznog gooriva ako se plovidba Hormuškim tjesnacem ne obnovi u sljedeća tri tjedna.

Glasnogovornica Itkonen je istaknula da Komisija tijesno surađuje s državama članicama kako bi imala potpuni uvid u zalihe goriva, kapacitete rafinerija i alternativne uvozne rute, što su neophodne informacije za poduzimanje bilo kakvih mjera.

