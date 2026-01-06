Europa strahuje nakon američkog napada u Venezueli: Danci imaju scenarij za Grenland

Takav scenarij još je donedavno zvučao kao pretjerivanje, no nakon što su američke snage srušile venezuelskog predsjednika Nicolása Madura i nakon što je Trump ustvrdio da SAD sada “upravlja Venezuelom”, zabrinutost u Kopenhagenu više ne djeluje neutemeljeno. U Danskoj se već mjesecima govori o mogućnosti da Washington pokuša pripojiti Grenland - silom, političkim pritiskom ili financijskim obećanjima lokalnom stanovništvu od svega 56 tisuća ljudi, osobito kroz buduće rudarske projekte.