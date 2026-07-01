Ekstremno vrijeme
Europa pod udarom: Nevrijeme u Rumunjskoj odnijelo život, u Grčkoj dvoje stradalih u požaru
Ekstremne vremenske prilike u Rumunjskoj i Grčkoj odnijele su živote, dok su snažno nevrijeme i šumski požar prouzročili veliku materijalnu štetu te potaknuli intervencije hitnih službi i evakuacije stanovništva.
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Jedna osoba poginula je u snažnom nevremenu koje je u srijedu pogodilo rumunjsku prijestolnicu Bukurešt i još 20 županija, pri čemu su oštećeni deseci kuća i vozila, izvijestile su u srijedu rumunjske hitne službe.
Samo u Bukureštu hitne službe zaprimile su gotovo 2.000 poziva građana, a zbog obilne kiše poplavljeno je nekoliko postaja podzemne željeznice.
Nevrijeme je izvan glavnog grada prouzročilo štetu u 60 gradova i sela. Smrtno je stradala osoba na čije je vozilo palo stablo.
Policija i vatrogasci bili su angažirani u više županija, gdje su evakuirali stanovnike iz poplavljenih kuća te uklanjali srušena stabla i drugi materijal s prometnica.
Nevrijeme je uslijedilo nakon toplinskog vala tijekom kojeg su u pojedinim dijelovima Rumunjske u ponedjeljak i utorak temperature prelazile 40 Celzijevih stupnjeva.
U požaru u Grčkoj poginule dvije osobe
Dvije osobe poginule su u šumskom požaru koji je zahvatio kuću u šumovitom naselju na sjeveru Grčke, priopćila je vatrogasna služba.
Požar je izbio u utorak poslijepodne u niskom raslinju, a zbog jakog vjetra brzo se proširio i zahvatio kuću u blizini sela Liti, oko 25 kilometara od Soluna, izvijestili su lokalni mediji.
Vatrogasci su tijekom gašenja požara u blizini kuće pronašli tijelo muškarca, a drugo tijelo otkrili su u samoj kući. Iz istog područja spašena je žena s opeklinama.
Vlasti su ranije pozvale stanovnike naselja na evakuaciju i uputile ih na obližnje sportsko igralište.
Znanstvenici smatraju da Grčka i druge mediteranske zemlje spadaju u područja posebno izložena šumskim požarima zbog ubrzanoga klimatskog zatopljenja, pri čemu požari tijekom vrućih i sušnih ljeta postaju sve razorniji.
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