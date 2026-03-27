Europska komisija na meti kibernetičkog napada, dio podataka možda ukraden

Europska komisija istražuje kibernetički napad na svoje internetske stranice, a preliminarni nalazi upućuju na to da su neki podaci možda ukradeni, priopćeno je u petak.
Izvršno tijelo EU-a navelo je da je napad otkriven u utorak te da su poduzeti “trenutni koraci” kako bi se situacija stavila pod kontrolu, piše POLITICO.
Napad je pogodio cloud infrastrukturu koju Komisija koristi za upravljanje platformom Europa.eu, na kojoj se nalaze internetske stranice Europske komisije, Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i drugih institucija EU-a.
Incident je “obuzdan”, priopćila je Komisija. No, u ranoj fazi istrage sugerira se da su neki podaci možda preuzeti s tih stranica, dodaje se. Njezini interni sustavi nisu bili pogođeni.
Nije navedeno tko stoji iza napada.
Europske vlade i tvrtke sve su češće meta hakerskih skupina, kako kriminalnih tako i onih koje sponzoriraju države. Čelnik europske agencije za kibernetičku sigurnost ENISA nedavno je upozorio da Europa “masovno gubi”.
Komisija je dodala da je u procesu kontaktiranja institucija EU-a koje bi mogle biti pogođene te da će nastaviti pratiti situaciju i kasnije analizirati što se dogodilo kako bi unaprijedila svoju kibernetičku zaštitu u budućnosti.
Europski parlament doživio je veliki sigurnosni incident 2024. godine nakon hakiranja sustava za ljudske resurse.
Tijelo pod nazivom CERT-EU, koje djeluje unutar IT odjela Komisije, zaduženo je za kibernetičku sigurnost institucija EU-a.
