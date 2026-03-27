Hakeri povezani s Iranom provalili u e-poštu direktora FBI-ja

27. ožu. 2026. 16:05
Jonathan Ernst / REUTERS

E-mail direktora FBI-ja Kasha Patela hakiran je, potvrdilo je u petak Ministarstvo pravosuđa (DOJ). DOJ je za Reuters potvrdio da su Patelovi e-mailovi kompromitirani, ali nije iznio dodatne detalje.

Navodni hakeri javno su tvrdili da su provalili u sandučić elektroničke pošte Kasha Patela, objavivši fotografije direktora i njegov navodni životopis. Dužnosnik Ministarstva pravosuđa rekao je Reutersu da se objavljeni materijal čini autentičnim. FBI se zasad nije oglasio o proboju.

WGME piše kako su hakeri povezani s Iranom, pod imenom "Handala Hack Team", javno preuzeli odgovornost za proboj u Patelov osobni e-mail račun te su na internetu objavili fotografije direktora i njegov navodni životopis. Na svojoj web stranici Handala Hack Team naveo je da će Patel sada "pronaći svoje ime na popisu uspješno hakiranih žrtava".

Prema tvrtki Cyble, koja se bavi analitikom prijetnji pomoću umjetne inteligencije, Handala Hack Team "pojavio se krajem 2023. godine i od tada se razvio u disruptivnog i vrlo vidljivog aktera kibernetičkih prijetnji, prvenstveno usmjerenog na izraelske interese i s njima povezane organizacije".

Reuters nije mogao odmah potvrditi autentičnost e-mailova koje su hakeri objavili, ali je naveo da uzorak materijala koji su pregledali pokazuje "mješavinu osobne i poslovne korespondencije iz razdoblja između 2010. i 2019. godine".

