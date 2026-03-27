Hakeri povezani s Iranom provalili u e-poštu direktora FBI-ja

E-mail direktora FBI-ja Kasha Patela hakiran je, potvrdilo je u petak Ministarstvo pravosuđa (DOJ). DOJ je za Reuters potvrdio da su Patelovi e-mailovi kompromitirani, ali nije iznio dodatne detalje.
Navodni hakeri javno su tvrdili da su provalili u sandučić elektroničke pošte Kasha Patela, objavivši fotografije direktora i njegov navodni životopis. Dužnosnik Ministarstva pravosuđa rekao je Reutersu da se objavljeni materijal čini autentičnim. FBI se zasad nije oglasio o proboju.
WGME piše kako su hakeri povezani s Iranom, pod imenom "Handala Hack Team", javno preuzeli odgovornost za proboj u Patelov osobni e-mail račun te su na internetu objavili fotografije direktora i njegov navodni životopis. Na svojoj web stranici Handala Hack Team naveo je da će Patel sada "pronaći svoje ime na popisu uspješno hakiranih žrtava".
1/3‼️ Handala Hack, the hacktivist group behind the data leak of senior engineers at Lockheed Martin and the 200,000-user Intune wipe of Stryker, has released personal photos and a document of current FBI Director Kash Patel on their public website and public Telegram channel. pic.twitter.com/iG3PhDrYOu— Dark Web Informer (@DarkWebInformer) March 27, 2026
Prema tvrtki Cyble, koja se bavi analitikom prijetnji pomoću umjetne inteligencije, Handala Hack Team "pojavio se krajem 2023. godine i od tada se razvio u disruptivnog i vrlo vidljivog aktera kibernetičkih prijetnji, prvenstveno usmjerenog na izraelske interese i s njima povezane organizacije".
Reuters nije mogao odmah potvrditi autentičnost e-mailova koje su hakeri objavili, ali je naveo da uzorak materijala koji su pregledali pokazuje "mješavinu osobne i poslovne korespondencije iz razdoblja između 2010. i 2019. godine".
