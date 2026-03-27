Hakeri povezani s Iranom provalili u e-poštu direktora FBI-ja

WGME piše kako su hakeri povezani s Iranom, pod imenom "Handala Hack Team", javno preuzeli odgovornost za proboj u Patelov osobni e-mail račun te su na internetu objavili fotografije direktora i njegov navodni životopis. Na svojoj web stranici Handala Hack Team naveo je da će Patel sada "pronaći svoje ime na popisu uspješno hakiranih žrtava".