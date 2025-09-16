Milanović protiv ideje da se izraelske i ruske sportaše isključuje iz natjecanja

"Taj rat s carinama je veliko pitanje koje se trenutno događa u svijetu i neće završiti uspješno za onoga tko je to započeo jer nitko nema tu snagu. Dakle, švicarska farmaceutska industrija je jedna od najjačih na svijetu, ali i najvećih investitora u SAD-u, milijarde franaka i eura idu kroz švicarska ulaganja u proizvodnju i razvoj upravo u SAD, i što sad. Ta cijela priča je potpuno bez temelja", poručio je.