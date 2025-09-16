Oglas

Chris Sidoti

Šef UN-ove komisije: Izraelu je odgovor napisao ChatGPT

N1 Info
16. ruj. 2025. 12:05
Chair of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, South African judge Navi Pillay (R) speaks next to member of the Independent International Commission of Inquiry
Fabrice COFFRINI / AFP

Predsjednik UN-ove komisije optužio je Izrael da zanemaruje zabrinutosti oko postupanja u Gazi rutinskim odgovorima.

Predsjednik UN-ove komisije za palestinske teritorije Chris Sidoti optužio je Izrael da odbija surađivati s organizacijama koje su iznijele zabrinutosti zbog postupanja izraelske vojske u Gazi, piše Al Jazeera.

Na konferenciji za novinare, na kojoj je bila i Navi Pillay, južnoafrička sutkinja i pravnica koju je zajedno sa Sidotijem na čelo komisije imenovao Odbor za ljudska prava, rekao je: „Svaki put govore isto. Danas im ChatGPT sastavlja odgovore, a toliko novca troše u ministarstvu vanjskih poslova na propagandu da bi čovjek pomislio da će smisliti nešto originalno.“

Sidoti je dodao da bi se Izrael trebao pozabaviti dokazima iz izvješća, a ne odbacivati njegove nalaze.

Podsjetimo, UN-ova komisija danas je objavila izvještaj koji tvrdi da Izrael vrši genocid nad palestinskim narodom u Gazi.

Teme
Gaza Genocid u Gazi Izrael UN zionizam

