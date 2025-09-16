Šef UN-ove komisije: Izraelu je odgovor napisao ChatGPT

Predsjednik UN-ove komisije optužio je Izrael da zanemaruje zabrinutosti oko postupanja u Gazi rutinskim odgovorima.
Predsjednik UN-ove komisije za palestinske teritorije Chris Sidoti optužio je Izrael da odbija surađivati s organizacijama koje su iznijele zabrinutosti zbog postupanja izraelske vojske u Gazi, piše Al Jazeera.
Na konferenciji za novinare, na kojoj je bila i Navi Pillay, južnoafrička sutkinja i pravnica koju je zajedno sa Sidotijem na čelo komisije imenovao Odbor za ljudska prava, rekao je: „Svaki put govore isto. Danas im ChatGPT sastavlja odgovore, a toliko novca troše u ministarstvu vanjskih poslova na propagandu da bi čovjek pomislio da će smisliti nešto originalno.“
Sidoti je dodao da bi se Izrael trebao pozabaviti dokazima iz izvješća, a ne odbacivati njegove nalaze.
Podsjetimo, UN-ova komisija danas je objavila izvještaj koji tvrdi da Izrael vrši genocid nad palestinskim narodom u Gazi.
