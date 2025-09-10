"Ovo je Europa kao zajednica. To je Europa koju svi volimo i koju moramo zaštititi pod svaku cijenu. Želim raditi na tome da to i ostvarim. Pobijedit ćemo u borbi zajedno. Moramo se boriti za svoju slobodu. Ta borba je duboko urezana u naš identitet kao Europljana. Europljani su se uvijek borili za bolju budućnost. Tome ću i ja stremiti svakim danom. Živjela Europa!", završila je govor Von der Leyen.