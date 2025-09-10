Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je godišnji govor o stanju Unije na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta.
Riječ je o politički najvažnijem obraćanju na europskoj razini u kojem je predsjednica Ursula von der Leyen najavila političke prioritete Komisije za iduću godinu, kao i rekapitulira dosadašnja postignuća u 2025.
"Europa se bori za naše vrijednosti i demokracije, za našu slobodu i sposobnost. To je borba za budućnost", započela je predsjednica EK.
"Europa se bori za kontinent koji je cijelovit i u miru. Bori se za našu slobodu i sposobnost da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Nemojte se zavaravati, to je borba za našu budućnost..."
"Dugo sam razmišljala hoću li govor započeti tako oštrim riječima. Na kraju krajeva, mi Europljani nismo navikli govoriti na taj način. Jer naša je Unija u svojim temeljima mirovni projekt. No, istina je da je današnji svijet nemilosrdan", dodala je.
"Nova Europa"
"Ne možemo samo čekati da oluja prođe. Prošlo ljeto nam je pokazalo da nema vremena za nostalgiju. Upravo sada iscrtavaju se obrisi novog svjetskog poretka osnovanog na moći, nema sumnje: Europa se mora boriti za svoje mjesto u svijetu u kojem su velike sile ili ambivalentne ili otvoreno neprijateljski nastrojene prema njoj."
"U svijetu imperijalističkih ratova i ambicija, zato se mora pojaviti nova Europa. Ovo mora biti vrijeme europske neovisnosti", dodala je. “Ovo mora biti trenutak neovisnosti Europe. Vjerujem da je to misija naše Unije, biti u stanju brinuti se za vlastitu obranu i sigurnost, preuzeti kontrolu nad tehnologijama i energijom koje će pokretati naša gospodarstva”,
"Danas je pred nama vrlo jednostavno pitanje: je li Europa dovoljno odvažna za tu borbu? Imamo li političke volje i vještine za kompromis ili ćemo se boriti međusobno i biti paralizirani podjelama? Meni se čini da je odluka jasna i zato se zalažem za jedinstvo..."
"Sloboda Ukrajine je sloboda Europe"
"Rat u Ukrajini mora završiti trajnim i pravednim mirom za Ukrajinu", nastavila je, nakon što je ispričala prišu Saše i Ljudmile, civila iz Donbasa. "Sloboda Ukrajine je sloboda Europe. Nije bilo lako gledati prizore s Aljaske, no samo nekoliko dana kasnije europski čelnici otišli su u Washington u znak podrške predsjedniku Volodimiru Zelenskom."
"I dalje ćemo se zalagati za diplomatski kraj rata, ali vidimo što za Rusiju znači diplomacija. Vladimir Putin odbija se sastati s predsjednikom Zelenskim", dodala je Von der Leyen.
"Evo i danas smo vidjeli strašni napad na poljski zračni prostor, u koji su upali dronovi. Europa čvrsto stoji uz Poljsku", kaže Von der Leyen.
"Mogu najaviti da će Europa sa šest milijardi eura zajma financirati savez za dronove s Ukrajinom. Mi to zajedno možemo pružiti", nastavila je. "Putinova ratna ekonomija nastavit će se i ako se rat završi, zato Europa mora biti spremna. Naravno, uloga NATO-a bit će ključna, ali samo snažna i uvjerljiva europska obrana može zajamčiti našu sigurnost."
“Moramo hitno raditi na novom rješenju za financiranje ratnih napora Ukrajine na temelju imobilizirane ruske imovine, s kojom možemo osigurati Ukrajini osigurati zajam za reparacije”, rekla je von der Leyen u govoru o stanju Unije.
Dodala je da taj novac ostaje i dalje ruska imovina, a da će Ukrajina vratiti zajam tek kad Rusija plati reparacije.
“Novac će pomoći Ukrajini već danas, ali će biti ključan i srednjoročno i dugoročno za sigurnost Ukrajine. Na primjer, financiranje jakih ukrajinskih oružanih snaga kao prve linije sigurnosnih jamstava”, rekla je von der Leyen.
"Europa će braniti svaki kvadratni centimetar svojeg teritorija. U svim zemljama čula sam isto: ne smijemo gubiti vrijeme. Zato ćemo definirati konkretne ciljeve za 2030. Kada govorimo o neovisnosti, govorimo o svojoj sudbini. To je ono za što se Ukrajina bori, jer Europa je ideja slobode i zajedničke snage."
"Samo ponovno ujedinjena Europa može biti neovisna. Veća i snažnija Unija sigurnosno je jamstvo za sve nas. Zato je budućnost Ukrajine, Moldove i Zapadnog Balkana u Europskoj uniji", dodala je, prije nego što je počela govoriti o Gazi.
"Ono što se događa u Gazi potreslo je savjest cijelog svijeta. Ljudi gube život dok prose hranu, majke drže beživotna tijela svoje djece. Glad koju uzrokuje čovjek ne smije biti ratno oružje. Zbog dobrobiti te djece i čitavog čovječanstva, to mora prestati", kaže Von der Leyen.
"Teško mi je izgovoriti ove riječi..."
"Doista mi je teško izgovoriti ove riječi jer znam da je za mnoge bolna ova nesposobnost Europe da dogovori zajednički odgovor. Pitaju se koliko se situacija mora pogoršati prije nego postignemo jedinstvo. To je neprihvatljivo. Europa mora biti predvodnik, kao što je bila i prije. Ekonomskom pomoći Palestini prednjačimo, ali naravno, Europa mora napraviti više."
"Mnoge članice otišle su korak dalje, a mi smo predložili da se obustavi dio našeg financiranja. No, došlo je do zastoja, jer nema suglasnosti. Ne možemo si priuštiti takvu paralizu, zato ću predložiti paket mjera. Prvo, Komisija će učiniti sve što može učiniti samostalno, zaustavit ćemo bilateralnu potporu Izraelu, obustaviti sva plaćanja, što neće utjecati na naš rad s civilnim društvom u Izraelu."
"Drugo, još dva prijedloga Vijeću: sankcije protiv ekstremističkih izraelskih ministara i nasilnih doseljenika, djelomičnu suspenziju sporazuma o pridruživanju u pitanjima koje se odnose na trgovinu. Svjesna sam da će biti teško postići većinu i znam da će ovo za neke biti previše, a za druge premalo. Ali moramo svi preuzeti odgovornost: Parlament, Vijeće i Komisija."
"Poštovani zastupnice i zastupnici, ja sam dugogodišnji prijatelj izraelskog naroda. Znam koliko su napadi Hamasa potresli tu naciju i taj narod. Ne smije biti mjesta za Hamas niti danas niti u budućnosti. To su teroristi koji žele uništiti Izrael. Cilj Europe je uvijek isti: stvarna sigurnost za Izrael i sigurna sadašnjost i budućnost za sve Palestince", dodala je prije nego što je otvorila temu slobodnih medija i novinarstva.
"Dezinformacije bujaju"
"U mnogim zajednicama diljem Europe tradicionalni mediji suočavaju se s teškoćama. U brojnim ruralnim područjima dani kada se izlazilo po lokalne novine postali su tek nostalgična uspomena."
"To je stvorilo brojne informacijske pustinje u kojima dezinformacije bujaju. A to je vrlo opasno za našu demokraciju", kaže Von der Leyen.
"Jer informirani građani, koji mogu vjerovati onome što čitaju i slušaju, ključni su da bi oni na vlasti bili odgovorni za svoje postupke. A kada se neovisni mediji ugase ili neutraliziraju, naša sposobnost nadziranja korupcije i očuvanja demokracije ozbiljno je oslabljena."
"Zato je prvi korak u priručniku svakog autokrata uvijek preuzimanje neovisnih medija. Jer to omogućuje da se nazadovanje i korupcija odvijaju u mraku", dodaje.
"Stoga moramo učiniti više da zaštitimo naše medije i neovisno novinarstvo. Zbog toga ćemo pokrenuti novi Program otpornosti medija – on će podržavati neovisno novinarstvo i medijsku pismenost."
"Živjela Europa"
"Ali također moramo ulagati kako bismo se pozabavili nekim temeljnim uzrocima ovog trenda. Zbog toga smo u sljedećem proračunu predložili značajno povećanje sredstava za medije", kaže Von der Leyen.
"Moramo također omogućiti uključivanje privatnog kapitala. Stoga ćemo koristiti naše instrumente kako bismo podržali neovisne i lokalne medije. Slobodni tisak je okosnica svake demokracije. I podržat ćemo europske medije da ostanu slobodni."
Von der Leyen je svoj govor završila pričom o grčkim šumarima i posvetom vatrogascima diljem Europe. Tom prilikom predstavila je Europskom parlamentu grčkog vatrogasnog zapovjednika koji je sudjelovao u akcijama gašenja razornih požara.
"Ovo je Europa kao zajednica. To je Europa koju svi volimo i koju moramo zaštititi pod svaku cijenu. Želim raditi na tome da to i ostvarim. Pobijedit ćemo u borbi zajedno. Moramo se boriti za svoju slobodu. Ta borba je duboko urezana u naš identitet kao Europljana. Europljani su se uvijek borili za bolju budućnost. Tome ću i ja stremiti svakim danom. Živjela Europa!", završila je govor Von der Leyen.
