Oglas

NAPAD DRONOVIMA?

VIDEO / Eksplozija u ruskoj tvornici streljiva: Poginulo najmanje devet osoba

author
Hina
|
23. lis. 2025. 07:07
eksplozija
SERGEY BOBOK / AFP / ilustracija

Broj poginulih u eksploziji u tvornici u ruskom gradu Kopejsku na istočnim obroncima Južnog Urala se popeo na devet, objavila je ruska novinska agencija TASS, citirajući guvernera Čeljabinske oblasti Alekseja Tekslera.

Oglas

Ranije je objavljeno da su poginule četiri, a da je ozlijeđeno pet osoba. Izvješća o tome da je u tvornicu uletio dron nije bilo moguće odmah potvrditi. U svojoj objavi na komunikacijskoj platformi Telegram, Teksler nije rekao o kakvoj vrsti tvornice je riječ.

Međutim, prema lokalnim izvješćima, tvornica proizvodi streljivo za rusku vojsku. Teksler je ranije na Telegramu rekao da su na mjestu događaja raspoređene hitne službe kako bi se požar stavio pod kontrolu.

Dodao je da nema naznaka da je incident na bilo koji način povezan s aktivnošću bespilotnih letjelica. Kopejsk je udaljen oko 2000 kilometar od Ukrajine i nalazi se blizu ruske granice s Kazahstanom.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., Kijev sve učestalije koristi bespilotne letjelcie letjelice bi gađao tvornice i energetsku infrastrukturu duboko na teritoriju susjedne zemlje.

Ukrajinske obavještajne službe također sabotiraju ruske obrambene tvrtke.

Teme
dronovi napad rusija ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ